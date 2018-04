Murió Othon Alberto Dacunha, exjugador brasileño del Junior

El exfutbolista brasileño Othon Alberto Dacunha falleció este viernes en Barranquilla, a la edad de 78 años. Dacunha, exjugador del Junior entre 1966 y 1974, padecía de Alzheimer.



‘Oto’, como le decía todo el mundo en Barranquilla, llegó al Junior procedente del Olaría, y recomendado por Marinho Rodríguez de Oliveira. Antes había militado en el Flamengo. Además de Dacunha, Marinho se trajo al mundialista Dida, Othon Valentín, Ayrton Dos Santos, Escourinho, Roberto Do Amaral y Roberto Botejara.





En el Flamengo, Dacunha actuó entre 1958 y 1964. Recuerda que allí llegó a probarse con Carlos Alberto, el recordado lateral derecho capitán de la selección campeona del mundo en México 70. Eran del mismo barrio, pero finalmente Carlos Alberto fichó para Fluminense. En Flamengo compartió con otras estrellas como Gerson, Dida, Joel, Moacir, Ayrton, Zagallo y Amarildo.





Tras su retiro del fútbol, en 1974, debido a una lesión de ligamentos en su rodilla derecha, Dacunha siguió vinculado al Junior como director técnico en las divisiones menores. Allí alcanzó el título del Torneo Nacional de Reservas de 1982 con un equipo que integraron, entre otros, Javier Chimá, Alexis Mendoza, Luis Grau, Kiko Barrios, Carlos Araújo y Amín Bolívar. También fue campeón del Torneo Esperanzas en Cali, en 1993. Fue asistente del equipo profesional en 2003, cuando el técnico era Dragan Miranovic.



Dacunha siempre manifestó que su gran frustración fue no haber salido campeón con Junior como jugador. Lo más cerca que estuvo fue en 1970 cuando una mala decisión del árbitro, Omar Delgado, que invalidó un gol de Armando Miranda, le otorgó el título al Deportivo Cali. “Delgado no solo anuló mal el gol de Miranda, sino que validó el de Abel Da Gracca, que fue con la mano”, sostuvo. Cali ganó 1-0 y se coronó campeón.



Manuel Ortega Ponce

Redacción ADN

Barranquilla