Murió Bradley Lowery, el pequeño que conmocionó al mundo del fútbol

Bradley Lowery, niño inglés de seis años, falleció este viernes a causa del cáncer terminal que padecía.

Lowery fue un gran aficionado del Sunderland y el club ayudó a concienciar a la gente de la enfermedad que sufrió así como a recaudar fondos para la fundación que llevará su nombre.

The thoughts of all at #SAFC are with the Lowery family following this afternoon's sad news.#OneBradleyLowery 💙



➡️https://t.co/EtrhMlpbqt pic.twitter.com/MeYOey4d3v