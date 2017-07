'Müller es intransferible y perfecto para el Bayern': Rummenigge

0







El presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, Karl Heinz Rummenigge, reiteró este miércoles que el mediapunta Thomas Müller es intransferible, ante los rumores que ha resurgido sobre el interés por el jugador de tres clubes de la liga inglesa y de la Juventus de Turín.

"Thomas sigue siendo intransferible porque es un jugador perfecto para el Bayern, sobre eso no hay discusión", dijo Rummenigge en declaraciones a la revista ‘Sport Bild’.

No obstante, Rummenigge admitió que la última temporada de Müller no fue buena y que el jugador es consciente de ello. "Estamos de acuerdo con Thomas con respecto a la última temporada, no fue buena. Pero eso no es un problema, Thomas sabe que tiene que dar más", agregó.

Además de Juventus, se rumorea que también se interesan por Müller el Liverpool, el Arsenal y el Chelsea.

La llegada de James Rodríguez al Bayern ha creado una discusión sobre Müller, pues es bastante probable que los dos jugadores tengan que disputarse un puesto en la formación titular.

EFE