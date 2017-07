Milán derrocha millones para recuperar el prestigio perdido en Europa

Las noticias son buenas para el Milán: los inversionistas asiáticos están decididos a devolverle brillo al equipo que escolta a Real Madrid en títulos de Liga de Campeones: suma 7. Ser considerados con la historia que escribieran los Maldini, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, Shevchenko, Ronaldo, Inzaghi y hasta Ibrahimovic, es una misión urgente y por eso no van a escatimar en gastos.

La mala noticia es para los colombianos del Milán: sólo en nuevos refuerzos hay que contar a tres centrales que vienen para hacerle competencia a Cristian Zapata. Y uno de ellos, Bonucci, es y será titular antes incluso de la firma de su contrato. Zapata, en ese puesto, no tendrá que discutir.

Igual de gris es el panorama para Carlos Bacca, cuya relación con el técnico Vincenzo Montella superó hace tiempo el límite del desgaste e incluso se esperaba que camabiara de equipo para esta temporada como consecuencia de eso. Ahí llegó André Silva, de apenas 21 años y una ficha que costó una fortuna.

Además de los siete neuvos refuerzos, a los que el propio club llama 'Los siete fantásticos', hay que decir que la renovación del arquero Donnarumma y las llegadas de Borini y Kessié también cuentan como novedad y suman en la lista de gastos del equipo.

