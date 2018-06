Michel Platini pide que desaparezca la Comisión de Ética de la Fifa

Michel Platini, expresidente de la Uefa, reclamó la desaparición de la Comisión de Ética de la Fifa, órgano que le impuso una sanción que le impidió optar a la presidencia de la Fifa, al que definió como "brazo armado para descartar a los opositores".



"Yo no quiero más injusticias. Hay que cambiar esa justicia parcial y oportunista para que en el futuro no pueda apartar a adversarios", declaró Platini en una entrevista publicada por los diarios suizos ‘Tribuna de Ginebra’ y ‘24 Horas’.



Platini cumple una sanción de cuatro años por aceptar un cobro de unos 1,8 millones de euros autorizados por el entonces presidente de la Fifa, Joseph Blatter, que fue considerado ilegal por esta Comisión. Recientemente la justifica suiza descartó incriminarle por este caso. "Deseo la desaparición de esta Comisión. Permitirá poner fin a este sistema o a personas que son a la vez juez y parte y cuyo únicos objetivo es proteger sus bonus, sus negocios y a sí mismos", denunció Platini.



El francés detalló que durante su declaración ante la Comisión de Apelación de la Fifa dos de los cuatro jueces que debían pronunciarse sobre su recurso "echaban la siesta". "No comprendieron que hice una factura para cobrar lo que la FIFA me debía", añadió. "¿Eso es un comportamiento ético", se cuestionó Platini, que confía en que prospere un recurso presentado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que no descartó su posible regreso al mundo del deporte. "Dependerá de muchos elementos, pero no me prohíbo nada", añadió.



Platini, responsable de la Uefa entre 2007 y 2015, está inhabilitado desde octubre de 2015 por la Fifa, que inicialmente le sancionó durante ocho años, aunque luego rebajó el castigo a seis, por violar el código ético de la organización al aceptar en 2011 un cobro, autorizado por el expresidente de la Fifa Blatter de unos 1,8 millones de euros por trabajos hechos entre 1998 y 2002.



La sanción le impidió presentarse a las elecciones a la presidencia de la Fifa en febrero de 2016, a las que sí optó quien fue su secretario general en la Uefa, el suizo Gianni Infantino, que ocupa el cargo desde entonces. Michel Platini recurrió su sanción al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que redujo la misma a cuatro años para finalizar en 2019.