Mateus Uribe solo dejará América de México si es vendido a Europa

Mateus Uribe está pronto a completar su primer año en el fútbol mexicano y en esta época ha sido protagonista por su buen juego, el mismo que lo hizo reconocido en Colombia y que lo llevó a la Selección.

Con América, club con el que actualmente disputa la semifinal, ha tenido una buena temporada y ha logrado importantes actuaciones y goles. Esas buenas actuaciones parecen tenerlo en la mira de algunos clubes, incluso se ha rumorado que desde el fútbol de España han tocado las puertas de las águilas para averiguar por él.



Ante esto, Santiago Baños, presidente del club, señaló que el volante colombiano solo dejará al equipo mexicano para irse al fútbol de Europa.



"Me parece que son tres o cuatro años, por esa parte no hay problema, no hay cláusula de recesión. Obviamente aquí en México no tiene salida, el equipo que lo quiera tiene que venir a negociar y solamente sale a Europa, además de poner el valor real de lo que cuesta un jugador como Mateus Uribe”, dijo en entrevista con Agenda Fox.



Además, defendió su llegada y manifestó las buenas intenciones y lo felices que están con el colombiano.



“Me da risa que había personajes en la televisión que decían que Mateus no era el refuerzo que el América necesitaba y que no era de calidad. Hoy vemos a Mateus que está rompiendo la liga”, comentó Baños.



Mateus está en la búsqueda de un cupo para el Mundial de Rusia 2018, donde podría darse a conocer más con la Selección Colombia y así poder dar el gran salto a sus 27 años.