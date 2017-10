Mario Alberto Yepes está en el radar para ser técnico de San Lorenzo

0







Luego de que San Lorenzo quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de Lanús, el uruguayo Diego Aguirre dio un pase al costado considerando que había fracasado frente al club de Boedo.

Desde ese momento, Claudio ‘Pampa’ Biaggio, gran figura de San Lorenzo, a finales de los 90, ha estado encargado del equipo. Tanto Lemmens como Tinelli, quienes son los máximos dirigentes del azulgrana argentino, están buscando a un DT para el ‘cuervo’; tienen una lista bastante larga y en esa aparece el nombre de un estratega colombiano.

El primer candidato en el listado de preferencias de la directiva de San Lorenzo es Matías Almeyda, actual DT de la ‘chivas’ de Guadalajara, equipo con el que ha salido campeón en tres oportunidades, pero que ahora en nueve partidos disputados, apenas consiguió 11 puntos.

Lemmens dialogó con el diario ‘Reforma’ de México en el que habló de Almeyda: “Me gusta como entrenador, es verdad, pero no hubo jamás un contacto con él. Tiene trabajo y no hacemos lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros”.

Aunque Almeyda no es la única opción que tienen en el ‘cuervo’, también está Jorge Almirón, actual técnico de Lanús, equipo que eliminó a San Lorenzo hace dos semanas de la competición internacional. Sin embargo, estas dos primeras opciones sólo se han llegado a considerar para el 2018.

Y también en esa lista aparece el exinternacional colombiano Mario Alberto Yepes, quien cerró su carrera como jugador en el 'cuervo'. El exDT del Cali en la noche del lunes estuvo reunido con el presidente Lemmens, con el máximo accionista Marcelo Tinelli y con el manager Bernardo Romeo en una cena, hablando de la posibilidad de hacerse cargo del equipo por lo que resta del torneo local y comenzar un proyecto para la próxima temporada.

Cabe acotar también que también hubo reuniones con los argentinos Gabriel Heinze y Pablo Lavallen.

