Estos son los partidos recomendados en la agenda semanal de FUTBOLRED

Esta semana el fútbol posará sus ojos en la Champions League, pues todos quieren saber si el PSG puede superar la llave de octavos de final sin Neymar, y los merengues esperan que su equipo aproveche la ventaja y muestre su jerarquía europea. Además, Tottenham y Juventus prometen una definición emocionante en su eliminatoria.

En Suramérica no habrá Copa Libertadores, pues habrá una pausa para empezar a definir la primera fase de la Copa Suramericana. Entre los interesados estará el América de Cali, que tiene que revalidar lo hecho en Argentina y eliminar a Defensa y Justicia en el Pascual Guerrero.



Por su parte, la Liga de Colombia disputará la séptima fecha de su calendario, con el día de la mujer como motivo para ver mucha belleza en los estadios del país.



Estos son los 43 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos en el resto del mundo.



Lunes, 5 de marzo



3:00 p.m.: Crystal Palace vs. Manchester United (Liga de Inglaterra).



3:00 p.m.: Celta de Vigo vs. Las Palmas (Liga de España).



6:00 p.m.: Pereira vs. Orsomarso (Torneo de Ascenso de Colombia).



7:15 p.m.: Argentinos Juniors vs. Boca Juniors (Liga de Argentina).



8:00 p.m.: Deportes Quindío vs. Unión Magdalena (Torneo de Ascenso de Colombia).





Martes, 6 de marzo



2:45 p.m.: Liverpool vs. Porto (Liga de Campeones de Europa -octavos de final, vuelta-).



2:45 p.m.: Paris Saint Germain vs. Real Madrid (Liga de Campeones de Europa -octavos de final, vuelta-).



5:15 p.m.: San José vs. El Nacional (Copa Suramericana).



6:00 p.m.: Leones vs. Atlético Huila (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: Caracas vs. Everton (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Colón vs. Zamora (Copa Suramericana).



8:00 p.m.: Equidad vs. Boyacá Chicó (Liga de Colombia).



Miércoles, 7 de marzo



2:45 p.m.: Manchester City vs. Basilea (Liga de Campeones de Europa -octavos de final, vuelta-).



2:45 p.m.: Tottenham Hotspur vs. Juventus (Liga de Campeones de Europa -octavos de final, vuelta-).



4:00 p.m.: Tolima vs. Envigado (Liga de Colombia).



5:15 p.m.: Cerro vs. Sport Rosario (Copa Libertadores).



5:15 p.m.: General Díaz vs. Barcelona de Guayaquil (Copa Suramericana).



6:00 p.m.: Once Caldas vs. Medellín (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: Deportivo Cuenca vs. Sportivo Luqueño (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Sporting Cristal vs. Lanús (Copa Suramericana).



8:00 p.m.: Atlético Nacional vs. Jaguares de Córdoba (Liga de Colombia).



Jueves, 8 de marzo



1:00 p.m.: AC Milan vs. Arsenal (Liga de Clubes de Europa -octavos de final, ida-).



1:00 p.m.: Atlético de Madrid vs. Lokomotiv Moscú (Liga de Clubes de Europa -octavos de final, ida-).



1:00 p.m.: Borussia Dortmund vs. Salzburgo (Liga de Clubes de Europa -octavos de final, ida-).



1:00 p.m.: CSKA Moscú vs. Lyon (Liga de Clubes de Europa -octavos de final, ida-).



3:05 p.m.: Lazio vs. Dinamo Kiev (Liga de Clubes de Europa -octavos de final, ida-).



3:05 p.m.: Marsella vs. Athletic de Bilbao (Liga de Clubes de Europa -octavos de final, ida-).



3:05 p.m.: Leipzig vs. Zenit St. Petersburgo (Liga de Clubes de Europa -octavos de final, ida-).



3:05 p.m.: Sporting Lisboa vs. Viktoria Pilzen (Liga de Clubes de Europa -octavos de final, ida-).



4:00 p.m.: Patriotas vs. Bucaramanga (Liga de Colombia).



5:15 p.m.: Mineros de Guayana vs. Nacional de Asunción (Copa Suramericana).



5:15 p.m.: Rampla Juniors vs. UTC Cajamarca (Copa Suramericana).



6:00 p.m.: Santa Fe vs. Deportivo Pasto (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: América de Cali vs. Defensa y Justicia (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Sport Huancayo vs. Unión Española (Copa Suramericana).



8:00 p.m.: Rionegro Águilas vs. Millonarios (Liga de Colombia).



Viernes, 9 de marzo



2:30 p.m.: Mainz 05 vs. Schalke 04 (Liga de Alemania).



2:45 p.m.: Roma vs. Torino (Liga de Italia).



2:45 p.m.: Estrasburgo vs. Mónaco (Liga de Francia).



3:00 p.m.: Girona vs. La Coruña (Liga de España).



8:00 p.m.: Junior vs. Deportivo Cali (Liga de Colombia).



8:00 p.m.: Morelia vs. Veracruz (Liga de México).



10:00 p.m.: Atlas vs. Puebla (Liga de México).



