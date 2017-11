Los partidos recomendados de FUTBOLRED para un fin de semana largo

0







Sábado 4 de noviembre

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

12:30 p.m.

El primero contra el segundo de la Bundesliga: sólo hay tres puntos de diferencia entre ambos. Se espera que los latinoamericanos James y Vidal tengan acción.

Genoa vs. Sampdoria

2:45 p.m.

El equipo del colombiano Duván Zapata espera consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones del Calcio (hoy está sexto) contra uno de los coleros.

Barcelona vs. Sevilla

2:45 p.m.

El super líder de La Liga espera a un rival que tradicionalmente da problemas en el Camp Nou. Messi y los suyos quieren ampliar la ventaja sobre Valencia (4 puntos) y Real Madrid (8 puntos) mientras Sevilla, en el quinto lugar, no quiere perder pisada.



Domingo 5 de noviembre

Manchester City vs. Arsenal

9:15 p.m.

Un clásico tradicional del fútbol inglés enfrenta al líder absoluto de la Premier League con el quinto clasificado. Los de Guardiola no creen en nadie en casa ni en Champions, pero los de Wegner confían en arruinarles el paso.

Colonia vs. Hoffenheim

9:30 a.m.

Será el partido de la recuperación para ambos: Hoffenheim quiere volver a la punta de la tabla (hoy es sexto) y Colonia necesita sumar para dejar la incómoda última posición, que implica riesgo de descenso.

Chelsea vs. Manchester United

11:30 a.m.

Otro partido IMPERDIBLE del fin de semana. Jose Mourinho vuelve al club con el que fue campeón con ganas de 3 puntos para seguir pegado del líder, Manchester City. Chelsea, de Conte, cree que tiene cómo defender su casa.

Corinthians vs. Palmeiras

2:00 p.m.

Los dos mejores equipos del torneo brasileño miden fuerzas en la casa de ambos: Sao Paulo. El primero va por la defensa del liderato y el segundo a recortar algo de los 5 puntos de desventaja.

Real Madrid vs. Las Palmas

2:45 p.m.

Puede que no sea un clásico, peor es el partido del morbo después de las inesperadas derrotas que tienen al Madrid a 8 puntos del Barcelona.

River Plate vs. Boca Juniors

4:05 p.m.

Argentina se paraliza por cuenta del superclásico. Boca, con 6 puntos de ventaja, mira hacia abajo en la tabla de posiciones, concretamente al noveno lugar, donde aparece River, que carga la pena de la eliminación de la Copa Sudamericana.

Lunes 6 de noviembre

Fútbol colombiano

Aunque resulte increíble, el mejor plan del lunes festivo es el fútbol colombiano:

Rionegro vs. Equidad

5:30 p.m.

Pasto vs. Once Caldas

7:30 p.m.

