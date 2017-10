Los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

0







Este fin de semana habrá fútbol del bueno alrededor del mundo. Desde Colombia hasta Francia, desde Brasil a Holanda, se jugarán partidos atractivos y muy dicientes en las respectivas ligas mundiales.

El fútbol colombiano también tendrá un enfrentamiento entre dos equipos que han sido protagonistas y que tienen estilos muy diferentes, pero que son candidatos para disputar el título de fin de año.

FUTBOLRED trae ocho partidos recomendados para este fin de semana, como ya es costumbre para que los futboleros se programen y disfruten de lo más selecto del balompié mundial.

Sábado 21 de octubre

Chelsea vs. Watford

6:30 a.m.

Increíblemente el Chelsea llega a la 9ª jornada por debajo del Watford, que es el equipo sorpresa de la Premier con 15 puntos y en el cuarto puesto. El equipo londinense debe ganar para superarlo, pues por ahora es quinto. Se podrá ver en el canal 613 de Directv.

Valencia vs. Sevilla

11:30 a.m.

El equipo en el que juega Jeison Murillo es segundo en España (18 puntos) y recibe al quinto (16), en donde juega Luis Fernando Muriel. Duelo de colombianos, salidos de la cantera del Cali y excompañeros en el Granada de ese país. Disfrute este partido en Espn 2.

Napoli vs. Inter

1:45 p.m.

Partidazo en Italia: Napoli es líder invicto (8 triunfos en 8 partidos) y el Inter tampoco ha perdido, es segundo (22 puntos) y viene de ganar el clásico al AC Milan. Vea este juego en Espn 3.

Junior vs. Santa Fe

7:45 p.m.

Duelo entre el segundo y tercero de la Liga colombiana (ambos tienen 31 puntos). Al Junior no le han hecho gol en Barranquilla y Santa Fe busca sumar pensando en la reclasificación. En Win Sports podrá seguir las acciones del juego.

Domingo 22 de octubre

Feyenoord vs. Ajax

7:30 a.m.

Ambos tienen 16 puntos y escoltan al PSV, líder con 21. Es uno de los clásicos del fútbol holandés y lamentablemente no se podrá ver por televisión…eso sí, se puede informar en FUTBOLRED.

Tottenham vs. Liverpool

10:00 a.m.

Sin duda el partido más llamativo de la Premier League este fin de semana. Los ‘spurs’ son terceros en el campeonato pero no se confían del Liverpool, que viene octavo y ascendiendo. Véalo en Directv-613.

Marsella vs. Paris Saint Germain

1:45 p.m.

Es el duelo más parejo y atractivo en Francia. Marsella viene cuarto y está a 8 puntos del superlíder PSG, que está invicto y asusta con su tridente: Neymar, Cavani y Mbappé. El partido lo transmitirá Espn.

Sao Paulo vs. Flamengo

2:00 p.m.

El equipo paulista está luchando por no descender y enfrenta al más popular de Río de Janeiro. El ‘Fla’, con Reinaldo Rueda como DT, necesita ganar para volverse a meter en los puestos que dan tiquete a Copa Libertadores.

