Los partidos recomendados de FUTBOLRED para el fin de semana

El fútbol italiano se apretó el fin de semana anterior, y este que inicia promete más emociones en la disputa por el primer lugar entre Juventus y Nápoles. Ambos equipos tendrán partidos complicados, pero saben que los distancia un punto apenas y deberán dar lo mejor.

En España, La Coruña y Barcelona se enfrentan en condiciones muy distintas: el Deportivo necesita ganar para aferrarse al sueño de no descender; mientras que el azulgrana puede salir campeón anticipado.



Aquí una selección de partidos recomendados para sábado y domingo.



Sábado 28 de abril



1:45 p.m.: Inter vs. Juventus

El ‘Derbi de Italia’ estará candente por la necesidad del equipo turinés de ganar para mantener la punta de la Serie A y seguir con ventaja sobre el Nápoles, que le respira en la nuca en la tabla de posiciones. Aunque el Inter es quinto, y no lucha por el título, siempre será un duro rival.



Domingo 29 de abril



10:30 a.m.: Manchester United vs. Arsenal

United necesita ganar en Old Trafford para mantener el segundo lugar, pero antes deberá enfrentar a uno de sus más grandes rivales. Los ‘gunners’ son sextos, pero quieren rematar la campaña de la mejor manera para despedir como se merece su técnico, Arsene Wenger.



11:00 a.m.: Fiorentina vs. Nápoles

El equipo violeta se juega su posibilidad de ir a Europa League y acercarse al sexto lugar, así que no será presa fácil para el equipo napolitano, que ya hizo lo más difícil en la fecha anterior, que era ganarle a Juventus, y ahora no puede desfallecer en su lucha por el ‘scudetto’.



1:45 p.m.: La Coruña vs. Barcelona

Ganar o descender, no hay otro camino para el Deportivo, que es dirigido por Clarence Seedorf. Pero el catalán sabe que con el empate es campeón y por eso irá por todo a sumar en La Coruña. Habría campeón esta fecha en España.