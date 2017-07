Los partidos recomendados de FUTBOLRED para el fin de semana

0







Un fin de semana bastante futbolero. Grandes partidos amistosos como el Real Madrid vs. Barcelona se destacan. Además, la Liga colombiana no para y tiene buenos compromisos como el Junior contra Atlético Nacional, y a eso, se me suma la Supercopa de Francia, que jugarán Mónaco y PSG.

FUTBOLRED le presenta, lo que a juicio de este portal, son los duelos más destacados.

Sábado 29 de julio

Chelsea vs. Inter de Milan

Ingleses e italianos se enfrentarán a partir de las 6:35 de la mañana por compromiso amistoso de la International Champions Cup. El cotejo se podrá ver Directv-610.

Guangzhou R&F vs. Guangzhou Evergrande

Será uno de los partidos estelares en la Liga de China. Iniciará a las 6:35 de la mañana hora de Colombia, y se podrá ver Fox Sports.

Mónaco vs. PSG

El cuadro del Principado y el PSG definirán a partir de las 2:00 de la tarde la Supercopa de Francia, partido en el que espera la presencia de Radamel Falcao en el Mónaco. Se podrá ver por Espn.

Botafogo vs. Sao Paulo

Por la fecha 17 del Brasileirao, Botafogo recibirá al Sao Paulo, club que no pasa por un buen momento pues se ubica en los últimos lugares de la tabla. El juego será a las 2:00 de la tarde por Gol TV.

Pachuca vs. América

‘Tuzos’ y ‘águilas’ se verán las caras a las 7:06 de la noche, en juego de la segunda jornada de la Liga de México.

Real Madrid vs. Barcelona

El clásico de la Liga de España se traslada a Miami. Blancos y azulgranas se medirán a las 7:05 de la noche en compromiso amistoso de la Internacional Champions Cup. El gran juego se podrá ver por Directv-610.

Domingo 30 de julio

Arsenal vs. Sevilla

Por la Emirates Cup, ingleses y españoles se enfrentarán a las 10:20 de la mañana. El juego amistoso, que será transmitido por Espn, se espera la presencia de David Ospina en el arco del Arsenal y de Luis Fernando Muriel, en la delantera del Sevilla.

Corinthians vs. Flamengo

A las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, el líder Corinthians recibirá al Flamengo, cuarto, y en el que juegan los colombianos Orlando Berrío y Gustavo Cuéllar. Se podrá ver por Gol TV.

Junior vs. Nacional

A las 4 de la tarde, el ‘tiburón’ recibirá al ‘verdolaga’ en el estadio Metropolitano, por la fecha cinco de la Liga II. Junior, uno de los favoritos al título, espera vencer a Nacional que viene en alza en el campeonato.

Santa Fe vs. Once Caldas

El ‘cardenal’ quiere mantener el invicto y el primer lugar en la Liga II. A partir de las 6:00 de la tarde rodará el balón en el estadio El Campín. Los del ‘blanco-blanco’ le apuestan a seguir en alza.

Redacción Futbolred