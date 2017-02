Los diez juegos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

0







El primer fin de semana de febrero tiene partidos interesantes en Europa -España, Alemania o Francia-, mientras que en África se conocerá al nuevo campeón de selecciones de ese continente.

Así, estos son los diez partidos que FUTBOLRED le recomienda para este fin de semana, entre este sábado y domingo, para que esté pendiente de cada compromiso.

Sábado 4 de febrero

Chelsea vs. Arsenal

Los ‘gunners’ tiene la misión de tratar de frenar a los ‘blues’ en su casa. La visita del Arsenal, tercero con 47 unidades, será a partir de las 7:30 a.m. Por su parte, Chelsea es el líder sólido con 56 puntos. Partidazo para ver en Espn 2.

Bayern Múnich vs. Schalke 04

Más allá de que el líder de la Bundesliga (45 puntos) le lleve 24 unidades al Schalke 04, que tiene 21, este es uno de los partidos más destacados en Alemania. Juegan a las 9:30 a.m. por Espn 2.

Barcelona vs. Athletic de Bilbao

El Barça no puede despegarse mucho del Real Madrid, puntero en España; pero tendrá una prueba que siempre será difícil: el Bilbao. Duelo para apretar los dientes a las 10:15 a.m. por el canal 610 de Directv.

Mónaco vs. Niza

Ambos equipos llegan con 49 puntos, aunque es el Mónaco que manda en Francia por tener una mejor diferencia de gol. Falcao y sus compañeros serán locales y usted podrá ver el partido en Espn, desde las 11 de la mañana.

Borussia Dortmund vs. Leipzig

Dortmund recibirá a la gran sorpresa del campeonato alemán: el Leipzig, que es segundo en la tabla. El compromiso se podrá disfrutar desde las 12:30 p.m., por el canal Fox Sports 2.

Domingo 5 de febrero

Sevilla vs. Villarreal

Un equipo de vértigo y juego de ataque como el Sevilla (3º con 42 puntos) recibe a un equipo de más trato de balón y juego pausado: Villarreal, que es sexto con 34 unidades. Hay que madrugar a prender el TV, pues Espn 2 llevará el juego desde las 6 de la mañana.

Egipto vs. Camerún

Habrá nuevo campeón en la Copa Africana de Nacionales. Los ‘faraones’ egipcios no gana el título continental desde 2010, mientras que los ‘leones’ cameruneses no son campeones desde 2002. La final será a las 2:00 p.m.

Juventus vs. Inter

La ‘vecchia signora’ es líder en Italia, con 51 puntos, y recibirá al Inter que es cuarto con 42 unidades. Podría ser el enfrentamiento entre los colombianos Juan Guillermo Cuadrado y Jeison Murillo. Duelo a las 2:45 p.m. por Fox Sports.

Celta de Vigo vs. Real Madrid

Ya el Celta eliminó a Real Madrid de la Copa del Rey. Ahora espera frenarlo como líder de la Liga española. La diferencia en la tabla es muy grande entre estos dos equipos, pues el equipo de Vigo es octavo con 30 unidades y Madrid es puntero con 46. Juegan a las 2:45 p.m. y el partido se podrá ver en Espn 2.

Saint-Etienne vs. Lyon

Otro gran compromiso en Francia, pues se enfrentan el quinto y el cuarto del campeonato. Directv en su canal 610 llevará las acciones del compromiso desde las 3 de la tarde.

Redacción Futbolred