Los candidatos al Balón de Oro-2017: Falcao está entre los aspirantes

0







Actualizado hace 2 horas

El delantero colombiano Radamel Falcao García hace parte de la lista de los 30 aspirantes para el Balón de Oro 2017. El 'Tigre' ha tenido una buena campaña con el Mónaco francés y eso le permitió estar entre los nominados por la revista 'France Football'.

También están en la lista Toni Kroos, del Real Madrid, el francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, el senegalés Sadio Sané, del Liverpool, y el veterano portero italiano Gianluigi Buffon, de la Juventus.

The next 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Griezmann, Kroos, Buffon, Mané, Falcao #ballondor pic.twitter.com/Oubocmr1Sq — France Football (@francefootball) 9 de octubre de 2017

El español David De Gea, portero del Manchester United, el medio belga Kevin De Bruyne, del Manchester City, y el delantero polaco Robert Lewandowski, del Bayern de Múnich figuran entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2017, informó este lunes la revista 'France Football'.

The next 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : De Bruyne, Lewandowski, De Gea, Kane, D¿eko #ballondor pic.twitter.com/MD8J2O0wgM — France Football (@francefootball) 9 de octubre de 2017

Junto a ellos, también fueron nombrados en la tanda de aspirantes el atacante inglés Harry Kane, del Tottenham, y el ariete bosnio Edin Dzeko, de la Roma. En la segunda oleada, ya fueron anunciados el uruguayo del Barcelona Luis Suárez, el español del Real Madrid Sergio Ramos, el portero esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak, el brasileño del Liverpool Coutinho y el belga del Nápoles Dries Mertens.

The next 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Suarez, Ramos, Oblak, Coutinho, Mertens #ballondor pic.twitter.com/7XCOGGOmed — France Football (@francefootball) 9 de octubre de 2017

En la primera, estaban los brasileños Neymar, del París Saint-Germain (PSG), y Marcelo, del Real Madrid, su compañero croata Luka Modric, el argentino de la Juventus Paulo Dybala y el francés del Chelsea N'Golo Kanté.

The first 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Neymar, Luka Modrić, Paulo Dybala, Marcelo, N’Golo Kanté #ballondor pic.twitter.com/QnyakD9bhw — France Football (@francefootball) 9 de octubre de 2017

Naturalmente, las grandes estrellas del balompié mundial también están entre los favoritos: Messi, Cristiano, Neymar, Cavani. La sorpresa en la lista es Kylian Mbappé, el juvenil que explotó en Mónaco y ahora brillar en el PSG.

The next 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Messi, Aubameyang, Cavani, Hummels, Benzema #ballondor pic.twitter.com/2TVII18Aub — France Football (@francefootball) 9 de octubre de 2017

The last 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Cristiano Ronaldo, Hazard, Bonucci, Isco, Mbappé #ballondor pic.twitter.com/mWGc1WKnHu — France Football (@francefootball) 9 de octubre de 2017

'France Football' develó a lo largo del día los 30 aspirantes a ese galardón, concedido a partir de los votos de los corresponsales de la revista en el mundo. El gran favorito en esta edición es el portugués Cristiano Ronaldo, que está a un solo galardón (2008, 2013, 2014 y 2016) de alcanzar los cinco del argentino Messi (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015).

Les 5 prochains nommés pour le Ballon d'Or 2017 seront dévoilés à 17h50 sur nos supports numériques : notre site et nos réseaux sociaux pic.twitter.com/sGVlLZ0YSj — France Football (@francefootball) 9 de octubre de 2017

Estos son los 30 nominados por la revista francesa.



The 30 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football ! #ballondor pic.twitter.com/TBRQwRvo4E — France Football (@francefootball) 9 de octubre de 2017



Redacción Futbolred y EFE