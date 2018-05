‘No me interesa ser el mejor del mundo, no compito con nadie’: Messi

Lionel Messi es tendencia este lunes, pues decidió abrirle las puertas de su casa al canal argentino ‘TyC Sports’. El crac del Barcelona, y referente de la Selección Argentina, palpitó su participación en el Mundial de Rusia 2018; además habló del Barcelona, de la partida de Andrés Iniesta, de Neymar y su posibilidad de jugar en Real Madrid, de Jorge Sampaoli -su entrenador en la Albiceleste- y de su exitosa carrera, aunque dejó claro que “no me interesa ser el mejor de la historia”.

"No me interesa ser el mejor de la historia, no me lo propuse nunca: ni ser el primero, ni el segundo, tercero o cuarto. No compito con nadie, porque no juego para ser el mejor de la historia sino para superarme año tras año y seguir ganando. Yo cada vez que empiezo un año intento superarme, ganar todo, dejar todo cada vez que salgo a la cancha, dar el máximo para mis compañeros y para mí. No me cambia nada ser el mejor de la historia. Cuantos más títulos gane al final de la carrera mejor. Y, obviamente, ganar con la selección sería lo máximo, porque no se nos dio hasta ahora", aseguró Messi al programa ‘Líbero’.



Messi, en una charla muy íntima en el museo personal que tiene en su hogar, habló del Mundial de Rusia 2018. El reto para la ‘Pulga’ es “estar entre los cuatro primeros, meternos entre los cuatro mejores. Argentina mínimamente merece estar ahí por la historia que tiene".



Haber perdido la final del Mundial de 2014, así como las de la Copa América 2015 y 2016, hace que la herida en el equipo argentino todavía esté abierta; pero dejó claro que la deuda que tienen es con los mismos jugadores, “no tenemos una obligación con nadie”. "Somos los primeros que queremos ganar, por el hecho de haber estado tres finales y no haber podido ganar ninguna. Es un peso que llevamos nosotros mismos y que deseamos superar, un deseo de todos los que venimos esta última década o llevamos tiempo en la Selección".



Lionel apoyó al técnico Jorge Sampaoli, quien dirigirá a la Albiceleste en la Copa del Mundo. "Todo lo que hace lo vive con intensidad y le pone todo tanto al entrenamiento, al día a día, la charla y los partidos, obviamente. Siempre está al máximo. Te da toda la información que necesitas antes de un partido, después es más de trabajar con intensidad y de hacer todo lo que se hace siempre al cien por cien", comentó.



El ‘10’ argentino confesó que se arrepiente de haber dicho que se retirtaba de la selección cuando perdió la final de la Copa América 2016. "Después de decir eso lo pensé frío y no es así. Sería dar un mensaje erróneo a toda la juventud y toda la gente que pelea por sus sueños. Hay que seguir intentando y seguir peleando por lo que uno quiere", dijo, pero añadió: "Entiendo que la sociedad en Argentina es complicada y, si perdemos, ellos mismos van a pedir que no estemos más".



#MessienTyCSports, a solas con @MartinSouto, sobre si cambio su manera de jugar con respecto a 8 años atrás: "No me gusta verme, ni repasar partidos viejos o jugadas; pero lo siento y sé que crecí en muchos aspectos y que incorpore muchas cosas nuevas" pic.twitter.com/Tnbn9uI9bw — TyC Sports (@TyCSports) 15 de mayo de 2018

De la Copa del Mundo, Messi dijo que Brasil es claro favorito al título. "Llega muy bien colectivamente, tienen buenos jugadores a nivel individual y como grupo funcionan muy bien. Se cierran bien atrás, tienen jugadores fuertes y te salen a la contra y te liquidan con jugadores rapidísimos como Neymar o Coutinho. Saben muy bien lo que hacen y tienen mecanizados los movimientos a nivel grupal. Tuvieron la mala suerte de tener a ‘Ney’ parado, aunque no sé si es bueno o malo porque llega descansado", analizó.



Y también dio tres candidatos europeos a coronarse en Rusia: "España, por los jugadores que tiene y por la manera de jugar, más vistosa que Brasil; Alemania, porque siempre está ahí; y Francia porque tiene muy buenos jugadores, aunque por ahí lo que le juega en contra es que tiene muchos jóvenes".



Finalmente, Messi confesó que no quisiera ver a Neymar, su amigo y excompañero en Barcelona, vestido con la camiseta del Real Madrid. "Sería terrible, por todo lo que significa ‘Ney’ para el Barcelona. Si bien se fue de la manera que se fue, ganó un título importante acá, ganó Champions, ganó la Liga. Que termine en Real Madrid sería un golpe duro para nosotros y para el Barcelonismo. Y a nivel futbolístico haría que el Madrid sea mucho más fuerte de lo que ya es".