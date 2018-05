Mismos campeones de siempre: últimos equipos chicos que ganaron ligas

En las ligas de Europa, últimamente, los equipos grandes y representativos del país se quedaron con el protagonismo local y siempre han ganado estos títulos. Han pasado varios años en que Real Madrid, Barcelona, París Saint-Germain, Manchester United, City, entre otros equipos importantes, no han ganado y un equipo 'chico' se tomó el protagonismo de la Liga y salió campeón.

España:



En 2004, Valencia fue el último campeón que le arrebató los lideratos a Real Madrid y Barcelona. Además, fueron campeones siendo perseguidos por los catalanes que no alcanzaron los puntos y fueron segundos del torneo.



Si bien en 2014 Atlético de Madrid logró salir campeón por encima de los dos equipos principales del país, los colchoneros también se han llevado el protagonismo de España por ser un equipo grande e importante del país. En los demás años, Madrid y Barcelona fueron los campeones.



Inglaterra:



Tal vez la Liga más disputada, pues en 2016 Leicester dio la sorpresa y se coronó campeón de la Premier League por encima de los grandes, como Manchester United, City, Arsenal y Chelsea. Precisamente, los gunners fueron segundos y tampoco han tenido el protagonismo que tuvieron en años anteriores.



Italia:



Solamente, hasta el 2001. Roma fue campeón por segunda vez de la Serie A y le arrebató el trofeo a los grandes del país: Juventus, Milan e Inter, equipos que han ganado los demás torneos desde este año. El segundo del torneo fue Juventus, que no le alcanzó para quitarle el primer lugar a la loba de Italia.



Francia:



Montpellier Hérault llegó a su primer título en 2012 y le arrebató el campeonato a equipos grandes y representativos como Lyon, Olympique de Marsella, París Saint-Germaín, entre otros.



Los franceses quedaron primeros y le ganaron el título al PSG, que fue segundo y empezaba su época ganadora.



Alemania:

En 2009, Wolfsburgo llegó a su primera y única Bundesliga hasta el momento, pues en Alemania es común ver ganar solamente al Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Borussia Mönchengladbech. El segundo de ese torneo fue el equipo bávaro, que no pudo arrebatarle el título al Wolfsburgo.