Kaká se despide de Orlando City y Sao Paulo le abre sus puertas

Actualizado hace 4 horas

El centrocampista brasileño Kaká, que el miércoles anunció que rechazó la propuesta del Orlando City para seguir otra temporada en el club estadounidense, descartó la posibilidad de jubilarse a los 35 años y admitió su interés de regresar al Sao Paulo, el equipo que lo lanzó a la fama.

"Es muy difícil hablar sobre esto. Aunque claro que la gran posibilidad, por la historia que tengo con el club, es regresar al Sao Paulo. El vínculo que tengo con el Sao Paulo es muy fuerte", afirmó el exjugador de la Canarinha en una entrevista a la radio Brasil.

Kaká, sin embargo, dijo que por ahora no se pronunciará sobre el asunto porque quiere permitir que tanto el club como su técnico, Dorival Júnior, y los jugadores se concentren en escapar del descenso a la segunda división del Campeonato Brasileño.

El Sao Paulo consiguió este mes finalmente salir de los cuatro últimos de la clasificación de la Liga en Brasil, que son castigados con el descenso, pero aún esta en una posición de riesgo. "Por eso no quiero hablar del asunto en este momento porque Sao Paulo aún está disputando el Campeonato Brasileño y Dorival está concentrado en una tarea importante", afirmó.

Thanks for the ride, Captain! #ThankYouKaka pic.twitter.com/X3bqs5gXXv