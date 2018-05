Juventus, con Cuadrado, venció 3-1 a Bologna y obliga a ganar a Napoli

Juventus sufrió en el primer tiempo, pero al final terminó celebrando por el 3-1 con el que venció al Bologna en la fecha 36 de la Liga de Italia.



Y sí, sufrió la vecchia signora porque no tuvo orden ni profundidad en los primeros minutos y eso le costó. A tal punto que a los 14 minutos Juan Guillermo Cuadrado cometió una falta que le provocó la tarjeta amarilla.

A los 30 minutos, un penalti de Buffon, que fue sancionado con la ayudar del Var, le dio el gol a Bologna. Simone Verdi puso el 0-1 que preocupó a los hinchas juventinos.



El equipo de Massimiliano Allegri le apostó al juego por los costados. Cuadrado era el hombre por derecha, mientras que Douglas Costa hacía lo propio por la izquierda, pero no fue suficiente.



Para la parte complementaria, el volante colombiano tuvo la primera opción del encuentro. Un centro desde la izquierda llegó al área chica, Juan Guillermo lo impactó arrastrándose, pero no la puso entre los tres palos.



Sin embargo, un minuto después, Cuadrado lanzó un potente centro, De Maio, defensa de Bologna, intentó despegar, pero la metió en su pórtico y marcó el 1-1.



Juventus no paró ahí y fue así como al 64, Sami khedira marcó el 2-1 con un gol de cabeza. Cinco minutos después Paulo Dybala puso el balón en el fondo con el pie izquierdo.



Juan Guillermo salió al minuto 77 y su equipo sumó tres puntos más en la tabla. Ahora, si Nápoles pierde este domingo contra Torino será el campeón de Italia. Si los celestes ganan deberán esperar hasta la última fecha, cuando visiten a Roma. Pero antes deberá jugar la final de la Copa de Italia contra Milan.