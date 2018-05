Juventus y Cuadrado golean 4-0 al Milán y ganan la de Copa de Italia

En una noche plena de errores de Milán, Juventus no perdonó y goleó 4-0, para asegurarse el título de la Copa Italia. Una gran participación del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, socio de todos, le dio un tinte especial al festejo.

Muy inquieto lució el colombiano Cuadrado, con peligrosos cruces cuando apenas se iniciaba el juego, al minuto 2, y después al 13 y al 20 sin encontrar destino. Y al 26 él mismo se hizo cargo, pero sin el poder suficiente frente a la presión de Calhanoglu. Sobre el cierre de la primera etapa volvió a ser peligroso con una diagonal que, lamentablemente no sirvió para abrir el marcador.



No era mala la intención de Milán, que aguantaba y contragolpeaba con peligro, apoyado en el trabajo de Calhanoglu, principalmente, un dolor de cabeza por su banda.



Los goles aparecieron en el segundo tiempo, al 56, en un gran cabezazo de Banatia, que tendría más celebraciones en la noche.



Cayó el segundo del local al minuto 60, asistencia de Cuadrado y un remate de afuera de Douglas Costa que iba tan fuerte que Donaruma voló pero se le coló a la portería.



Al 63, increíblemente, a la salida de un tiro de esquina, dejó vivo el rebote el arquero del Milán y se avivó el marroquí Benatia para rematar, en clarísimo fuera de juego. Gol, en todo caso y doblete para el de Turín.



Al 75 cayó la noche con el autogol de Kalinic para poner a ganar al local 4-0. Todo lo que pudo salir mal, salió así.



Vendría un doble atajada de Buffon, primero al remate de Locatelli y su intento desde afuera y luego al rebote de Borini. El veterano, en su mejor expresión.



Lo tuvo en un par de ocasiones, siempre desde afuera, Dybala pero no llegó y así se fue confirmando el título copero para Juventus, que en cuestión de días podría asegurar también el título de la Liga.



Supremacía, sin discusión, para Juventus y festejo con espuma blanca de Cuadrado con sus compañeros y el DT, Allegri.