Juventus se coronó campeón: 0-0 con Roma y llegó a su Liga número 32

Juventus sumó el último punto que le quedaba para coronarse campeón de la Serie A y empató 0-0 con Roma en el Olímpico. Con una nómina alterna, la vecchia signora rescató una unidad en la penúltima fecha del torneo, para quedarse con el título número 32 de la Liga de Italia.

Un pálido empate en el Olímpico de Roma consagró por séptima vez consecutiva de la Serie A a Juventus y se adueñó del torneo, pues le sacó 16 títulos de ventaja a Inter de Milán, que es el segundo equipo que más Ligas tiene.



Juan Guillermo Cuadrado no jugó el partido, algunas molestias físicas le dieron un partido de descanso al colombiano, que no fue convocado en el encuentro. Sin embargo, en las últimas fechas tuvo buenos encuentros y, a pesar de ser lateral, logró llegar con peligro al arco rival.



Con la victoria del Napolés contra Juventus, se pensó que la Liga quedaba apretada para los de Turín, pero el exequipo de Diego Maradona cedió puntos y, a pesar de la victoria por 0-1 sobre Sampdoria, no le alcanzó para arrebatarle el título a la 'Juve'.



A falta de una fecha, Juventus festejará su séptimo título consecutivo en su casa cuando enfrente a Hellas Verona, siendo campeón de la Serie A.