Icónicos arqueros de River felicitan a Armani por su nuevo récord

Franco Armani llegó a 800 minutos sin recibir gol en la Liga de Argentina y se convirtió en el arquero con más minutos con el arco invicto para River Plate. El exNacional superó este fin de semana a Amadeo Carrizo, quien ostentó este título desde 1968.

Sobre la pérdida del récord, Amadeo le dijo a 'Olé' que: "Por supuesto que yo soy el primero en aplaudir y en felicitarlo a Armani por semejante logro. Franco es un arquero fenomenal, con muy buenos reflejos y un físico privilegiado".

📈 Franco Armani, el dueño de un nuevo récord en la historia de River. 👇 pic.twitter.com/EZW05ao96Z — River Plate (@CARPoficial) 19 de agosto de 2018

Incluso el exguardameta de River explicó cómo ha cambiado el fútbol en estos 50 años que tuvo esta buena marca: "¡A Armani casi no le patean al arco! Yo me acuerdo de que a nosotros nos reventaban a pelotazos en todos los partidos... Y otra cosa: mi récord fue en un mismo torneo, sin un corte en el medio como le pasó a él ahora. Con todo esto quiero decir que cada uno deja su marca, y en este caso no puedo dejar de alegrarme".

Otro de los exfutbolistas icónicos de Argentina y del club millonario en felicitar al exNacional fue Ubaldo el 'Pato' Fillol, quien atajó por diez años consecutivos (1973-1983) en River y hasta fue campeón del Mundo con la selección Argentina.

Felicitaciones a Franco Armani por el récord conseguido. Demostraste seguir intacto después del Mundial.

Es un premio merecido por todo el esfuerzo, sacrificio y humildad que tuviste a lo largo de tu carrera. Entraste en la historia grande de #River. — Ubaldo Fillol (@ubaldofillol) 19 de agosto de 2018

Armani llegó hace seis meses a River Plate y rápido se ganó la titularidad. Poco a poco ganó confianza y hasta se ganó un cupo en Argentina para disputar el Mundial de Rusia 2018.