Los partidos para ver esta semana mientras llega el Francia vs. Colombia

Esta será una semana con poco fútbol para ver, sin embargo, la Liga colombiana no para mientras llega el anhelado partido de la Selección frente a Francia, el viernes 23 de marzo.



Mientras tanto, algunos equipos del rentado local se ponen al día en la Liga con algunos partidos aplazados que tienen.

Lunes 18 de marzo



3:15 p.m.: Leones vs DIM (Liga de Colombia)



5:30 p.m.: Real Cartagena vs. Quindío (Torneo de la B)



7:30 p.m.: Once Caldas vs. Rionegro Águilas (Liga de Colombia)



Martes 19 de marzo



7:45 p.m.: Cúcuta vs. Pereira (Torneo de la B)



Miércoles 20 de marzo



7:45 p.m.: Internacional vs. Gremio (Campeonato Gaucho)



8:00 p.m.: Santa Fe vs. América (Liga de Colombia)



8:00 p.m.: Junior vs. Envigado (Liga de Colombia)



Jueves 21 de marzo



2:00 p.m.: Dinamarca vs. Panamá (amistoso)



6:00 p.m.: Millonarios vs. Alianza Petrolera (Liga de Colombia)



8:00 p.m.: Bucaramanga vs. Nacional (Liga de Colombia)