La agenda semanal con 55 partidos en todo el mundo para disfrutar

El fútbol mundial no para. La cercanía de la Copa del Mundo obliga a jugar fútbol entre semana y así habrá mucho por ver y disfrutar en los próximos días. La Liga de Colombia, la Copa Libertadores y la Liga de España son los protagonistas.



Sin embargo, y para todo tipo de gustos, habrá partidos de Copa de Alemania, de Liga de Inglaterra y de Italia, que también generan expectativa. Así, esta es la agenda semanal con 55 partidos para que escoja los de su preferencia.

Lunes 16 de abril



2:45 p.m. Colombia vs. Argentina (Copa América femenina)



3:00 p.m. Real Cartagena vs. Cúcuta (Torneo de la B)



6:00 p.m. Botafogo vs. Palmeiras (Brasileirao)



6:00 p.m. Sao Paulo vs. Paraná (Brasileirao)



7:15 p.m. Cortuluá vs. Pereira (Torneo de la B)



Martes 17 de abril



12:30 p.m. Deportivo La Coruña vs. Sevilla (Liga de España)



1:45 p.m. Brighton vs. Tottenham (Liga de Inglaterra)



1:45 p.m. Inter vs. Cagliari (Liga de Italia)



1:45 p.m. Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich (Copa de Alemania- semifinal-)



2:00 p.m. Celta de Vigo vs. Barcelona (Liga de España)



2:30 p.m. Villarreal vs. Leganés (Liga de España)



5:15 p.m. Defensor Sporting vs. Monagas (Copa Libertadores)



6:00 p.m. Leones vs. Tolima (Liga de Colombia)



7:30 p.m. Cerro Porteño vs. Gremio (Copa Libertadores)



7:30 p.m. Millonarios vs. Deportivo Lara (Copa Libertadores)



8:00 p.m. Chicó vs. Bucaramanga (Liga de Colombia)



Miércoles 18 de abril



12:30 p.m. Espanyol vs. Eibar (Liga de España)



12:30 p.m. Valencia vs. Getafe (Liga de España)



12:30 p.m. Caldas vs. Aves (Copa de Portugal- semifinales-)



12:30 p.m. Sporting de Lisboa vs. Porto (Copa de Portugal- semifinales-)



1:45 p.m. Bournemouth vs. Manchester United (Liga de Inglaterra)



1:45 p.m. Crotone vs. Juventus (Liga de Italia)



1:45 p.m. Nápoles vs. Udinese (Liga de Italia)



1:45 p.m. Roma vs. Genoa (Liga de Italia)



1:45 p.m. Torino vs. Milan (Liga de Italia)



1:45 p.m. Schalke vs. Eintranch Frankfurt (Copa de Alemania- semifinal-)



2:05 p.m. Caen vs. PSG (Copa de Francia-semifinal-)



2:30 p.m. Real Madrid vs. Athletic Club (Liga de España)



2:30 p.m. Fortaleza vs. Orsomarso (Torneo de la B)



3:00 p.m. Barranquilla vs. Valledupar (Torneo de la B)



3:00 p.m. Llaneros vs. Real Santander (Torneo de la B)



4:00 p.m. Huila vs. Pasto (Liga de Colombia)



5:15 p.m. The Strongest vs. Tucumán (Copa Libertadores)



5:15 p.m. Estudiantes de Mérida vs. Deportes Temuco (Copa Suramericana)



6:00 p.m. Once Caldas vs. Patriotas (Liga de Colombia)



7:00 p.m. Quindío vs. Tigres (Torneo de la B)



7:45 p.m. Flamengo vs. Santa Fe (Copa Libertadores)



7:45 p.m. Independiente vs. Corinthians (Copa Libertadores)



7:45 p.m. Libertad vs. Peñarol (Copa Libertadores)



8:00 p.m. Medellín vs. Jaguares (Liga de Colombia)



Jueves 19 de abril



12:30 p.m. Alavés vs. Girona (Liga de España)



12:30 p.m. Real Sociedad vs. Atlético de Madrid (Liga de España)



2:30 p.m. Levante vs. Málaga (Liga de España)



1:45 p.m. Burnley vs. Chelsea (Liga de Inglaterra)



2:00 p.m. Bogotá vs. Real Cartagena (Torneo de la B)



3:30 p.m. Pereira vs. Atlético (Torneo de la B)



4:00 p.m. Cortuluá vs. Unión Magdalena (Torneo de la B)



5:00 p.m. Chile vs. Colombia (Copa América femenina)



5:15 p.m. Racing vs. Vasco de Gama (Copa Libertadores)



6:00 p.m. Deportivo Cali vs. Alianza Petrolera (Liga de Colombia)



7:30 p.m. Alianza Lima vs. Junior (Copa Libertadores)



7:30 p.m. Emelec vs. River Plate (Copa Libertadores)



7:30 p.m. U. de Chile vs. Cruzeiro (Copa Libertadores)



8:00 p.m. Cúcuta vs. Universitario de Popayán (Torneo de la B)



8:00 p.m. Rionegro Águilas vs. América (Liga de Colombia)