'Hay equipos grandes que están interesados': representante de Mina

0







Actualizado hace 40 minutos

El traspaso de Yerry Mina al Barcelona de España ha tenido diferentes matices desde que llegó a Brasil. De estar seguro hace unos meses por la cláusula entre ambos equipos, ya no parece tan clara su llegada al equipo ‘culé’.

Jair Mina, tío y representante del defensa de la Selección Colombia, habló con ‘Esporte interactivo’ sobre el futuro del espigado jugador.

“El Barça no puede tener dudas. Si quieren a Yerry, perfecto. Si no le quieren no habrá problema porque hay otros grandes equipos interesados”, señaló Jair.

Desde su aporte a los partidos de la ‘Tricolor’ en diferentes países se ha visto con buenos ojos lo hecho por Mina, quien destaca por su habilidad aérea.

El representante también se refirió a Pep Segura, el mánager del Barcelona, y quien se encarga de las incorporaciones del club.

“Pep Segura debe decidir lo que quiere. Llevamos un año y medio con la duda y tenemos que resolverlo ya que si ellos no quieren Mina se va a ir a otro equipo”, señaló.

Todo esto se da luego de los rumores sobre la posición de Ernesto Valverde, DT del Barcelona, quien desea a Mina hasta junio de 2018, aunque antes de su llegada se presupuestaba el arribo del defensa en enero del mismo año.

Redacción Futbolred