Sportiello, el último hombre con quien compartió Astori antes de morir

Davide Astori puso de luto al fútbol mundial este fin de semana, incluso, tras conocerse su muerte, la fecha dominical de la Seria A fue suspendida y los diferentes líderes de los equipos compartieron sus mensajes de condolencia.

Este lunes, Marco Sportiello, quien es arquero de la Fiorentina, habló sobre lo que sucedió con su capitán. El guardameta fue la última persona que compartió con Astori, según contó él mismo.



"Después de la cena, Davide vino a mi habitación para jugar a la playstation y estaba bien”, señaló, confirmando que el futbolista de 31 años parecía estar en perfectas condiciones.



Además, conto Sportiello que “se fue a las once de la noche sin zapatos, le escribí: olvidaste tus zapatos” y el guardameta señaló que no los necesitaba y que pasaría por ellos después.



Aún no se ha dado a conocer la razón por la que murió Astori, sin embargo, su fallecimiento mantiene luto en el mundo y en los jugadores que compartieron con él.