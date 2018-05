¿Griezmann a Barcelona y Cavani al Atlético? ¡Se agita el mercado!

Los rumores de la salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid al Barcelona están a la orden del día en España. Pero el equipo de Simeone no quiere soltar a su goleador sin la garantía de un relevo, que según las últimas noticias, sería Edinson Cavani, del PSG.

Primero, la movida del Barcelona. Este lunes, el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, reconoció que ha estado en contacto con el representante del francés Antoine Griezmann y no puso mala cara por la cláusula de rescisión de 100 millones de euros que costaría la operación.



"Lo vi (a Griezmann) el pasado verano (boreal) de vacaciones. Nos encontramos con él, como me he encontrado con otros jugadores", sostuvo. "Con su representante tenemos relación como la tenemos con otros representantes. Fue el pasado mes de octubre. Fue un encuentro, pero nada más", dijo el dirigente a la radio RAC1.



"Hemos hablado con (el presidente del Atlético) Enrique Cerezo y (con el consejero delegado, Miguel Ángel) Gil Marín de muchas cosas. Pero de estos temas no es el momento de hablar", añadió. Y es que el Barcelona está buscando reforzar su equipo tras ganar la liga española y la Copa del Rey, pero acabar eliminado de la Champions League de manera sorpresiva. Algo hay que hacer, sin duda.



Ya antes, Luis Suárez también se había referido a la posible llegada del francés a la casa 'culé'. "Enorgullece que traigan jugadores de esa calidad como Antoine, como vinieron Dembélé o Coutinho. Aportan y él (Griezmann) lleva muchísimos años jugando a altísimo nivel. Comanda arriba al Atlético", le dijo a la radio Rincón de Uruguay. Es más: "Bienvenido sea, porque no viene para quitarle el puesto a nadie sino con la ambición de querer ganar cosas importantes en el mejor equipo del mundo", añadió el honesto Suárez.



De poco sirvió la posterior reacción del DT, Ernesto Valverde, quien empezó diciendo que Suárez habló "en sentido figurado" y que Griezmann "es de otro club" y por eso no había lugar a comentarios, pero acabó comentando: "no sé si Luis sabe algo, yo no".



Lo cierto es que en el baile del rumor, saltó a la pista otro bailarín: Edinson Cavani. El goleador del PSG, protagonista de varios desencuentros con el jugador más caro del mundo, Neymar, hace tiempo habría dado por terminada su etapa en e fútbol francés y escucha ofertas. La que más le sonó, según la prensa española, la del Atlético de Madrid.



Según versiones de prensa de España, Cavani y su entorno ven con buenos ojos el cambio de aire, les emociona la idea de vivir en Madrid y creen que con un hombre con el carácter de Simeone, vendrán títulos mucho más importantes que los que pudieran llegar en PSG. Del proyecto del equipo multimillonario, que ganará la Champions a golpe de billetera, ya no quieren saber.



​Así las cosas, ya als cartas están jugadas. Quedan algunos detalles pero es un hecho que habrá movimientos importantes muy pronto.