Falcao sufre hematoma en el muslo y no jugaría este domingo en Mónaco

Radamel Falcao García no jugaría este fin de semana, cuando el domingo visite al Caen por la fecha 36 de la Liga de Francia, por hematoma en el muslo de la pierna derecha.

Así lo informó el club este viernes, añadiendo que lo más probable es que el colombiano no participe de este encuentro. Falcao había vuelto de otra molestia muscular el sábado pasado, aunque no tuvo muchas oportunidades de gol en el encuentro.



Si bien Mónaco no dio más información, el 'Tigre' también piensa en estar en las mejores condiciones para el Mundial, pues él más que cualquier jugador de la Selección Colombia, anhela estar en la cita futbolística que celebrará en Rusia.