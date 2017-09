Estos son los partidos recomendados de FUTBOLRED para el fin de semana

0







Actualizado hace 3 horas

Algo de morbo en el fútbol alemán y mucho más en esta selección de partidos para no perderse.

Viernes, 29 de septiembre

1:45 p.m. Mónaco vs. Montpellier.

La revancha del equipo de Falcao y Leonardo Jardim debería llegar en la Liga 1, en la que no puede pestañear si quiere cazar a PSG.

Sábado, 30 de septiembre

10:00 a.m. PSG vs Burdeos

En su pelea por encontrar el equilibrio y superar ‘la hoguera de vanidades’ de sus estrellas, el PSG va por un triunfo más que le asegure la punta de la Liga1.

11:30 a.m. Chelsea vs. Manchester City

Duelo de ganadores en Champions: el primer ganó de visita en el Wanda Metropolitano contra el Atlético y el otro venció al Shaktar en su casa. Ahora, en la Premier League, deben mantenerse en el tope. El equipo de Guardiola es líder y el de Conte es tercero.

5:00 p.m. Palmeiras vs Santos

En la Serie A de Brasil se enfrentan dos colosos del fútbol brasileño. En el local ha vuelto a los entrenamientos Yerry Mina y falta poco para su reaparición y se espera que Miguel Borja tenga minutos.

Domingo, 1 de octubre

8:30 a.m. Hertha vs Bayern Munich

El morbo de este duelo por la Bundesliga está en la interinidad de Willy Sagnol y el comportamiento de la plantilla que provocó la salida de Carlo Ancelotti.

10:30 a.m. Newcastle vs. Liverpool

El contundente equipo de Klopp espera a los de Rafa Benítez. Es un duelo entre históricos, por más que el local acaba de regresar a la Premier League.

11:00 a.m. Milán vs. Roma

Después de una agónico triunfo en Europa League, el equipo de Cristian Zapata recibe a Roma, que no dejó una gran impresión en Champions. Un duelo con mucho cartel en el Calcio italiano.

2:00 p.m. Cruzeiro vs. Corinthians

En la Serie A de Brasil chocarán dos equipos famosos por la fidelidad de sus hinchadas. Un encuentro pleno de emociones.

2:05 p.m. Independiente vs. Vélez

La superliga argentina vivirá un duelo con mucha historia, mucho roce y mucha adrenalina. Lo curioso es el momento de ambos clubes: el primer está en el puesto 10 y el segundo en el 15. Ganar es una necesidad para recuperar protagonismo.

Redacción Futbolred