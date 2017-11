Estos son los 22 equipos invictos que quedan en las ligas de Europa

0







Este fin de semana se disputa una apasionante y nueva jornada en las ligas del fútbol europeo, en la que siempre se llevan el protagonismo campeonatos como la Liga de España, la Premier League de Inglaterra, la Serie A de Italia, la Liga 1 de Francia y a Bundesliga alemana. Pero además de esas fantásticas competencias, hay otras ligas emergentes en las que centenares de escuadras luchan por el liderato y por mantenerse imbatibles, aunque son pocos los equipos que todavía no han perdido.

Estar invicto a estas alturas de los torneos, y más con el alto nivel de exigencia que supone jugar en el Viejo Continente, es complicado y pocos pueden darse el lujo de decir que no han perdido en sus respectivos países en estos momentos de la temporada. FUTBOLRED le cuenta qué equipos siguen invictos, y no solo en las ligas más famosas, también en los países menos ojeados por los fanáticos.

Los 'duros' de las cinco grandes ligas

Empecemos por Inglaterra, pues el Manchester City es el único invicto de la Premier y este domingo recibe al Arsenal para agigantar su racha. El actual líder de la Liga inglesa tiene 9 triunfos y un empate, eso sin sumar su imbatibilidad en Champions y Copa de Liga de su país.

En España el Barcelona también es puntero invicto, y este sábado enfrenta a Sevilla, un equipo que puede luchar por quitarle la felicidad. Además, en la Liga ibérica el Valencia tampoco conoce la derrota y lo mismo pasa con el Atlético de Madrid…tres equipos fuertes y con buen paso hasta el momento.

En Italia, Napoli e Inter, primero y segundo respectivamente, siguen sin perder en la Serie A. Mientras que en Francia, el único dominador es el PSG de Neymar y Cavani, líder con 9 triunfos y 2 igualdades.

De esas cinco grandes ligas, la Bundesliga de Alemania es la única a la que ya no le quedan equipos invictos. Pero esos seis invictos no son los únicos en Europa. ¡Son 21 equipos los que aún no han perdido!

Es así como en Portugal, marchan firmes Porto (líder) y Sporting Lisboa (segundo). Por su parte, campeonatos como los de Holanda, Bélgica, Suiza, Turquía, Rusia, Austria o Dinamarca, por mencionar algunos, ya no tienen equipos imbatibles.

En Grecia, liga donde se conocen escuadras como Olympiakos, Panathinaikos o AEK, el que sorprende es el Atromitos, líder invicto tras 9 jornadas.

Como anécdotas, en Chipre, es el único campeonato donde sus equipos invictos, Anorthosis y Apollon Limassol, no son líderes: 2º y 4º, respectivamente. Mientras que el Viktoria Pilzen, de República Checa, es el único invicto con rendimiento perfecto: 12 victorias en 12 fechas.

Aquí los 22 equipos invictos en 16 ligas de Europa:

Inglaterra: Manchester City

España: Barcelona, Valencia y Atlético de Madrid

Italia: Napoli e Inter

Francia: PSG

Portugal: Porto y Sporting Lisboa

Escocia: Celtic

Grecia: Atromitos

Irlanda del Norte: Coleraine

Bulgaria: Ludogorets

Croacia: Dinamo Zagreb

República Checa: Viktoria

Israel: Hapoel Haifa

Moldavia: FC Sheriff

Montenegro: Sutjeska

Eslovenia: Ljubljana y Maribor

Chipre: Anorthosis y Apollon Limassol

Redacción Futbolred