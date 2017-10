Este es el 'Dream Team' de la Fifa, los 11 mejores del planeta

0







Actualizado hace 2 horas

Real Madrid tiene cinco jugadores en el once ideal de la FIfa, que fue elegido durante la gala de los Premios The Best. Entre ellos está el ganador del premio a mejor jugador, Cristiano Ronaldo.

Juventus, finalista de la Champions, puso dos hombres, aunque Bonucci ahora viste la camiseta del Milán.

Dos hombres del Barcelona clasificaron en la lista: Iniesta y Messi. Dos también puso el PSG, con Neymar (exBarcelona) y Dani Alves.

Redacción Futbolred