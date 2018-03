Stade de France: el décimo quinto estadio de Francia en el que Falcao quiere marcar

Radamel Falcao García está entre los mejores jugadores de la Liga de Francia en la actualidad, y aunque las lesiones han mermado sus participaciones, los goles siempre lo ponen como un jugador peligroso.



El partido de este viernes no será diferente, pues el colombiano será el líder de la delantera de Colombia frente a Francia, en el juego amistoso que comenzará a las 3:00 p.m.



El duelo será en el Stade de France, un estadio mítico para los franceses y que les trae recuerdos no muy gratos, pues allí fue donde perdieron la final de la Eurocopa frente a Portugal hace dos años.



Pero esta no será la primera vez que Colombia visite este mítico estadio, pues en el 2008 también se enfrentaron allí y Radamel jugó 57 minutos aunque no marcó ningún gol.



Sin embargo, desde que el ‘Tigre’ llegó al Mónaco son 14 los estadios de Francia que lo han visto celebrar en Liga, Copa de la Liga, Copa de Francia, Champions y Supercopa de Europa. Este es historial de los estadios en los que el colombiano ha anotado sus 64 goles en Francia.



1) Stade Louis II (Mónaco): 45 goles.



2) Matmut Atlantique (Bordeaux): tres goles.



3) Gaston-Gérard (Dijon): tres goles.



4) Veledrome (Marsella): dos goles.



5) Stade Pierre Mauroy (Villeneuve D’Ascq): dos goles.



6) Jacques Chaban-Delmas (Bordeaux): un gol.



7) Parque de los príncipes (París): un gol.



8) Stade de la Rabine (Vannes): un gol.



9) Gerland (Lyon): un gol.



10) La Beaujoire (Nantes): un gol.



11) Stade du Moustoir (Lorient): un gol.



12) Stade Raymond-Kopa (Angers): un gol.



13) Stade des Lumières (Lyon): un gol.



14) Municipal St.-Symphorien (Metz): un gol.