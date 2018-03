El mensaje de amor de la esposa de Cardona por las críticas en Argentina

Como todo Boca Juniors, Edwin Cardona está en el ojo del huracán de las críticas en Argentina tras perder la final de la Supercopa frente a River Plate. Al '10' de los xeneizes lo culpan de no correr en el terreno de juego, aunque su calidad sigue intacta y la mostró con algunos buenos pases.



Frente a estas críticas, Carolina Castaño, esposa del futbolista, publicó un amoroso mensaje en su instagram en el que habla de los sacrificios que, como familia, hacen por Cardona. Sobre todo, la antioqueña resaltó que son personas de "carne y hueso".

Boca Juniors es líder del torneo local y Edwin Cardona es titular indiscutible del equipo titular. Así como él, Frank Fabra y Wilmar Barrios, los dos colombianos, han sido elogiados por su buen rendimiento en los partidos.

Las críticas a los colombianos

Alejandro Fantino es uno de los periodistas que ha señalado que es hincha de Boca Juniors, pero luego de la derrota contra River Plate criticó fuertemente a Cardona y Fabra.



"Hay jugadores que no entienden qué es Boca… Vieron a Cardona cómo corría, lo vieron volver. No podía más, está 7 u 8 kilos excedido; hoy es una heladera pintada de azul. ¿Ese es el 10 de Boca? Cardona decía que no podía más, se agitó y se ahogó en un pique", dijo.



También fue lanza en ristre contra Guillermo Barros Schelotto, técnico del club, y, en menor medida, contra Carlos Tevez, de quien añadió es amigo.