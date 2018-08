‘Esta temporada, es mejor la Juventus que el Real Madrid’: Dino Zoff

Una voz autorizada en el fútbol italiano alagó este martes el proyecto deportivo de la Juventus de Turín. Se trata de Dino Zoff, un histórico arquero de la vecchia signora en la década de los 70 y 70, además de ser campeón Mundial con la azzurra en 1982; el exportero consideró que el club turinés "es mejor que el Real Madrid" esta temporada, después de arrebatarle al club blanco al portugués Cristiano Ronaldo.

Zoff, que conquistó seis ligas italianas, dos copas de Italia y una Copa Uefa en su trayectoria en la Juventus, defendió que el cuadro turinés cuenta con un gran potencial técnico en esta campaña, en una entrevista con la emisora italiana ‘Radio Monte Carlo’. “Juventus no es menos técnico o fuerte que el Madrid en el centro del campo y en la delantera. Esta Juventus tiene potencial en muchísimos jugadores y todavía no hemos visto a (el alemán) Emre Can. No es para nada inferior al Real Madrid”, consideró Zoff.



“Este año creo que es mejor Juventus que el Real Madrid, porque tiene un centro del campo que da miedo. Emre Can, (Federico) Bernardeschi, que defiende mucho, tiene a (el francés, Blaise) Matuidi, un trabajador increíble”, prosiguió el exportero. E insistió: “Estoy convencido de que es mejor. Luego que vaya a ganar, eso depende. Pero sobre el papel no veo al Juventus inferior al Madrid”.



Tras el debut de Cristiano en el Juventus en la Serie A (Primera División), sin goles pero con victoria 3-2 sobre el Chievo Verona, en Italia se ha debatido mucho sobre cuál es la mejor colocación táctica de la leyenda lusa. “Creo que con Ronaldo no hay problemas de cómo jugar. (El técnico, Massimiliano) Allegri sabe y decidirá las soluciones en los distintos momentos”, valoró Zoff.