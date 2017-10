'Dijo negro de mie..., si no me ofende no reacciono así': Rodallega

0







Actualizado hace 1 hora

Hugo Rodallega siempre se ha mostrado como una persona tranquila tanto dentro como fuera de las canchas, pero este miércoles se salió de sus casillas y terminó siendo expulsado con el Trabzonspor, en juego de la Copa de Turquía.

El delantero colombiano se reportó con dos goles en el duelo contra Çorum Belediyespor, sin embargo, en una jugada desafortunada con el lateral izquierdo Yakup Kayis, ‘Hugol’ vio la roja directa.

Rodallega'nın ırkçılıkla suçladığı Yakup Kayış: "İngilizce bilmiyorum. Yemin ederim öyle bir şey yapmadım. İftira. Davacı olacağım" pic.twitter.com/ybBhH0cjlb — Gamaspor (@gamaspor) 25 de octubre de 2017

El exjugador del Cali dialogó con FUTBOLRED de cómo ocurrieron los hechos y porqué salió expulsado, manifestó que el deportista del equipo rival le dijo palabras muy ofensivas, lo trató de ‘fucking black’ (negro de mierda). Por otro lado, el delantero de 32 años también tuvo palabras de cómo se ha sentido en esta temporada con el Trabzonspor.

¿Cómo fue esa jugada en el duelo contra Çorum Belediyespor por la que vio la roja?

“Fue una jugada desafortunada en el que el lateral izquierdo quiso marcar al delantero, él me jala del brazo muy bruscamente, me responde con palabras un poco ofensivas y yo le digo que qué le pasa, nos quedamos cara a cara y es en ese momento cuando dice esas palabras bastantes fuertes, groseras y encima le pone la palabra negro y ahí es cuando no me pude controlar del todo bien y reaccioné como pechándole hacia abajo”.

¿Cuáles fueron esas palabras, qué le dijo el jugador Yakup Kayis?

“No hablaba bien inglés porque es turco, pero sí dijo claro ‘fucking black’ (negro de mierda), si no me ofende yo no reacciono así, soy un futbolista que siempre he recibido varias ofensas, no es la primera, pero en esta ocasión es de discriminación racial, eso me molestó mucho”.

En el fútbol siempre hay careos e insultos, pero ya éstos se sobrepasaron...



"En realidad fue bastante fuerte, si no es de esa manera no reacciono así, yo soy muy tranquilo, muy calmado, además en el fútbol uno tiene discusiones, alegatos y careos con el rival y eso es normal decirse cosas, te pueden mentar la madre, eso ya no te molesta, pero ya cuando te tocan ese tema es complicado, pero me sentí ofendido”.

Cuando usted jugó en Inglaterra nunca sufrió insultos racistas…

“No, nunca, es la primera vez. En México, en Inglaterra, en las partes que he vivido siempre me han tratado bien. Aquí también en Turquía, no voy a decir que acá son racistas, al contrario, es un país que me ha acogido a mí y a mi familia y estamos muy contentos. Hoy (miércoles) fue un momento muy desafortunado y también entiendo al jugador puede que lo haya dicho porque en el momento se sentía frustrado del resultado del partido, puede pasar”.

En buenos y malos momentos juntos como equipo ⚽️💪🏾 in good and bad moments together as a team 💪🏾⚽️ Una publicación compartida de Hugo Rodallega (@rodallega20) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 8:03 PDT

¿Después del partido, que lo expulsan, habla usted con el jugador que le propició los insultos?

“Lo que pasa es que yo no informé esa situación, a mí me sacan la roja y ni siquiera discutí, no reclamé nada, voy saliendo, terminó el partido y no hablé con nadie. Sólo le dije al técnico y algunos de mis compañeros lo que había pasado y les dije que no formaran ningún tipo de reclamo ni polémica, que tranquilos, que yo ya lo asimilaba y tengo que seguir adelante”.

¿Eso ya quedó así o su club va a poner alguna queja?

“Por el momento está así, mañana (jueves) el presidente del equipo no sé si va a hablar con alguien, de quejarse, la verdad no sé. Por mí que se quedaría así, vamos a ver el club cómo reacciona”.

I accept that my reaction was not the most professional but I do not agree with racial discrimination and at that moment I felt so offended — hugo rodallega (@hugol1120) 25 de octubre de 2017

Usted tras lo de la expulsión de inmediato escribió en sus redes sociales aclarando un poco el tema...

"Yo lo que hago en mis redes es darle a conocer un poco a la gente lo que pasó, las personas que me siguen sabe que yo no reacciono así, lo que quise fue explicar un poco que fue por discriminación racial porque no soy un defensa o a un volante de marca, no fue una roja por una mal patada, para que la gente sepa un poco de la situación”.

Y ya cambiando de tema, ¿cómo le ha ido en el Trabzonspor, cómo ha sido esa adaptación?

“La adaptación ha sido muy buena, la cantidad de goles han sido buena también, he cumplido con muchas de las expectativas, en realidad cada día me adapto más, conozco más al grupo, a los compañeros, intento disfrutar por tener la compañía de Fabián Castillo, disfrutar del fútbol que te da la oportunidad de conocer lugares y personas”.

Usted lleva 3 goles en la Liga y 2 en Copa, buenas actuaciones, pero ha tenido poca continuidad...

"No he tenido mucha continuidad en la Liga y eso me ha tenido un poco cabizbajo, pero sin renunciar, todos los días me entreno para cuando el equipo me necesita. En ocasiones he ingresado en los últimos minutos y he marcado goles que nos ha ayudado a sumar y eso me ha dado más confianza".

Ya lleva buen tiempo en Turquía, ¿pero qué de nuevo se ha encontrado en el Trabzonspor que no había en Akhisar, su antiguo equipo?

"La diferencia en los jugadores, en el carácter, es un equipo más grande que Akhisar, tiene futbolistas que han pasado por grandes ligas y equipos y hace que sea un club más fuerte en cuanto a lo deportivo. En lo personal, igual, porque tanto en Trabzonspor como en Akhisar he tenido muy buenos compañeros".

Eso de tener a un compatriota al lado, el caso de Fabián Castillo ayuda más

“Eso ayuda muchísimo, nos sentimos muy contentos el compartir el uno con el otro, somos como hermanos, mantenemos tanto dentro como fuera de la cancha todo el tiempo juntos con nuestra familia y nuestros hijos; tratamos de compartir el mayor tiempo posible. Me ha ayudado mucho a mí en cuanto al conocer más la ciudad porque él ya tiene más tiempo aquí y yo le he ayudado a conocer la Liga y los rivales. La ayuda es mutua, tratamos de apoyarnos el uno la otro".

Teammates 🔴🔵 Una publicación compartida de Hugo Rodallega (@rodallega20) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 7:26 PDT

¿Tiene una meta en cuanto a los goles que desea marcar?

“Voy paso a paso, siempre en cada temporada intento superarme para hacer más que en la anterior, pero yo eso lo tomo con calma y trabajo día a día para mejorar”.

Marianella Ramos Castro

Periodista de Futbolred

[email protected]

En Twittter: @Nella_Ramos