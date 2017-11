¿Cuánto costarían las leyendas históricas vs. las nuevas estrellas?

0







Actualizado hace 2 horas

Pelé vs. Neymar, Oliver Kahn vs. Jordan Pickford, Diego Maradona vs. Romelu Lukaku. ¿Cuánt podrían costar los primeros a la edad que hoy tienen los segundos?

El ejercicio lo hizo el diario británico Daily Star y etos fueron sus resultados:

Redacción Futbolred