El estricto entrenamiento de Cristiano Ronaldo deslumbra a Italia

El mundo del deporte italiano está aprendiendo a conocer de cerca al portugués Cristiano Ronaldo, fichaje estrella del Juventus en el último mercado, y está particularmente impactado por la atención con la que cuida su forma física.

Cristiano, que dejó el pasado julio al Real Madrid para firmar con el Juventus a cambio de 112 millones de euros, disputó el sábado su segundo partido oficial con los turineses y, a la espera de que lleguen los goles, causa sensación con sus métodos de entrenamiento.



La leyenda portuguesa se estrenó la semana pasada en el triunfo por 3-2 del Juventus en el campo del Chievo Verona y disputó el sábado su primer partido ante la afición del Allianz Stadium, en un encuentro terminado 2-0 a favor de la "Vecchia Signora".



En ambos duelos Cristiano, que lleva poco más de quince días trabajando con el resto de sus compañeros, realizó unas prestaciones positivas y rozó el gol en varias ocasiones, sin tener todavía la alegría de conseguirlo.



En el Juventus no tienen duda de que los goles no tardarán en llegar y, mientras, disfrutan de un Ronaldo que no para de estudiar el nuevo estilo de

fútbol que se juega en la Serie A (Primera División).



Este domingo, pocas horas después del partido disputado contra el Lazio, Cristiano publicó en su cuenta de "Instagram" una foto en la que se le ve estirando sus músculos y entrenándose en un gimnasio junto a su novia, la española Georgina Rodríguez.



"Feliz domingo", agregó el exjugador del Real Madrid, que escribió la historia del club blanco al conquistar cuatro Ligas de Campeones y al marcar 451 goles en 438 partidos en las nueve temporadas vividas en Valdebebas.

Happy Sunday 👌🧘‍♂️😘 Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 26 Ago, 2018 a las 3:25 PDT





En España y en el Madrid nadie se sorprende de esta actitud del portugués, un jugador obsesionado con la búsqueda de la perfección que nunca se cansa de entrenar incluso en los días de descanso. En las últimas semanas, Italia está viviendo de cerca la manera de encarar el fútbol de Cristiano y cada vez que el luso publica imágenes de sus entrenamientos estas tienen un tremendo impacto mediático.



Hace siete días, Cristiano subió a "Instagram" una foto suya pedaleando en el gimnasio tras jugar el día anterior contra el Chievo, una publicación recogida pocos minutos después por todos los diarios deportivos italianos.





Buona Domenica🚴🏼‍♀️ 👌 Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 19 Ago, 2018 a las 3:28 PDT

Lo mismo ocurrió este domingo con el mundo del deporte italiano que disfruta de cada gesto del fichaje más caro de la historia del fútbol nacional. "Es un ejemplo para todos los jóvenes y aumenta el nivel de la Serie A", comentaba recientemente el técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, al referirse a la manera de trabajar de Cristiano junto a sus compañeros.



Y es que el impacto que tuvo el portugués en sus primeras semanas en Italia trasciende lo deportivo para convertirle en una mina de oro para el Juventus. Tras hacer oficial el fichaje de Cristiano el pasado 10 de julio, se estima que el Juventus ya ha vendido más de 50.000 camisetas del portugués, a un precio que oscila entre los 77 euros de la versión para niño y los 144 euros de la versión auténtica para competición.



La petición de elásticas es enorme, al punto que la tienda digital del Juventus ha terminado la disponibilidad inmediata y ha sido obligada a anunciar que las nuevas camisetas se entregarán a partir de octubre. "Reserva hoy tu camiseta 'Home' con entrega en la segunda mitad de octubre", es el mensaje que campea en la página de la tienda del Juventus dedicada a la venta de las camisetas número 7 de Ronaldo.



A la espera de que el portugués deje su primera firma en un gol con el Juventus, los turineses disfrutan de su nuevo ídolo, una figura capaz, con su profesionalidad y su peso mediático, de devolver la Serie A italiana al prestigio pasado.