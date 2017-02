Correa, quien llegaría a Millonarios, señalado de mentiroso en Olimpo

0







Erik Correa está muy cerca de ser nuevo jugador de Millonarios, pues el deportista tiene previsto rescindir su contrato con Olimpo, y posteriormente presentar los exámenes médicos con el equipó bogotano.

Sin embargo, la salida del delantero colombiano no está excenta de polémica pues en declaraciones que recoge el portal ‘Aurinegro.com’, el entrenador Mario Sciacqua señaló que “la semana pasada me dijo que tenía un problema familiar, pero el viernes me llamó para avisarme que se quedaba”.

“Le conté al plantel cómo me mintió a mí y a todos. Conmigo no entrena más”, dijo Sciacqua, dando fin al tema de Correa.

Hasta el momento, Correa no se ha pronunciado sobre su salida de Olimpo ni de su llegada al azul de Bogotá, aunque en Millonarios es esperado con todos lo papeles en regla para finalizar su vinculación.

Correa ha estado entrenando con Olimpo de Bahía Blanca en la presente temporada, en la que ha jugado 11 encuentros y ha anotado un gol.

Redacción Futbolred