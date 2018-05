Juventus vs. Milan: la Copa de Italia será para uno de los históricos

La Juventus, con Juan Guillermo Cuadrado, y el AC Milan, que tiene en sus filas a Cristian Zapata, disputarán este miércoles (2:00 p.m.) la final de la Copa Italia, en el Estadio Olímpico de Roma. El equipo turinés sueña con el doblete en su país, con el ‘scudetto’ de la Serie A casi en sus manos y con el sueño de ganar su cuarto título copero de manera consecutiva; mientras que los rossoneros esperan salvar la campaña con su coronación en un certamen en el que no se consagran desde hace quince años.

El compromiso enfrenta al más veces campeón, Juventus, que se ha coronado en 12 ocasiones, tres en las últimas versiones; frente al Milan que no quiere convertirse en la escuadra con más subtítulos de la Copa, pues de perder superaría a Roma y Torino, que a esta altura tienen las mismas 8 finales perdidas. Además, los dirigidos por Gennaro Gattuso no ganan la Copa desde la temporada 2002-2003.





Será un partido vibrante entre dos equipos divididos por una histórica rivalidad y que ya dirimieron la Copa Italia en la final de hace dos años, cuando un gol en la prórroga del español Álvaro Morata le entregó el trofeo a Juventus.



Pese a que los turineses, dominadores absolutos tanto en la Serie A como en la Copa en los últimos tres años, salgan como favoritos, el Milan ya demostró su capacidad de competir a la par en los duelos a partido único contra la vecchia Signora. De hecho, el año pasado, el Milan del entonces entrenador Vincenzo Montella, derrotó al Juventus en la Supercopa italiana, al imponerse en la tanda de penaltis.



Los bianconeri llegan lanzados a esta final, tras dejar encarrilado su trigésimo cuarto ‘scudetto’ (título liguero), y con máximas motivaciones para agrandar su leyenda a nivel nacional con la que sería la trigésima Copa Italia de su historia. Además, será con toda probabilidad la última final copera del portero italiano Gianluigi Buffon, que a sus 40 años debería colgar definitivamente los guantes, como subrayó él mismo en varias entrevistas concedidas en esta campaña.



A nivel de once, el técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, apostará por un 4-3-3, con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado que actuará de lateral derecho y un tridente ofensivo formado por el brasileño Douglas Costa y los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala. El propio Costa ha sido el gran protagonista de la última semana en el Juventus, al ser determinante para el triunfo liguero contra el Bolonia, en el que dio dos asistencias y rozó un gran gol de rabona en apenas 45 minutos.



En el Milan, Gattuso alineará a su habitual 4-3-3 y tratará de recuperar al argentino Lucas Biglia en el centro del campo, después de que este estuviera dos semanas de baja por una fractura en las dos primeras vértebras lumbares. El tridente ofensivo estará formado por Suso, que lleva ocho goles y catorce asistencias en esta campaña, Giacomo Bonaventura y Cutrone.