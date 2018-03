Zapata sufrió el show de Icardi, en triunfo del Inter 0-5 contra Sampdoria

El argentino Mauro Icardi le endosó este domingo cuatro goles al Sampdoria en el triunfo 5-0 del Inter de Milán en el campo del Sampdoria, lo que permitió al delantero de Rosario alcanzar las 103 dianas en la Serie A italiana (Primera División).

Icardi no marcaba desde el pasado 5 de enero y acabó con su sequía goleadora con una gran prestación precisamente ante el Sampdoria, el equipo que le fichó en 2011 procedente del Barcelona y que le hizo debutar en la Primera División italiana.



Tras el 1-0 firmado en el minuto 26 por el croata Ivan Perisic, Icardi anotó el 2-0 de penalti en el 29 y se repitió apenas dos minutos después con un gran gol de tacón que sorprendió al meta del Sampdoria, Emiliano Viviano.



El triplete del internacional argentino llegó al borde del descanso, cuando marcó tras recoger un rechace del portero tras un intento del hispano-brasileño Rafinha Alcántara, mientras que el cuarto llegó en el 52, cuando aprovechó un error del paraguayo Edgar Barreto. Icardi, nacido en Rosario en 1993, marcó diez goles en su etapa en el Sampdoria, entre 2011 y 2013 , y suma ya 93 con la camiseta del Inter.



El gran póker de Icardi llegó precisamente en el estadio en el que se estrenó hace seis años, con un gol en el derbi de Génova. Entre sus mejores actuaciones en la Serie A destaca un doblete que le endosó al Juventus cuando vestía la camiseta del Sampdoria y el triplete marcado este año en el derbi contra el Milan, ganado 3-2 con penalti decisivo de Icardi en el último minuto.



Además, es la segunda vez que el delantero de Rosario anota cuatro dianas en la Serie A, después de los cuatro goles marcados al Pescara cuando vestía la camiseta del Sampdoria.



En esta temporada, el argentino suma 22 goles y está a dos tantos del máximo artillero, el delantero italiano del Lazio Ciro Immoobile. Tras la goleada de Marassi, el Inter se colocó cuarto, con 55 puntos, mientras que el Sampdoria se quedó en la séptima posición, con 44 puntos.



Sampdoria, además de sucesivas fallas defensivas, no pudo aprovechar la potencia del colombiano Duván Zapata, quien estuvo los 90 minutos en campo pero no pudo desequilibrar el juego.