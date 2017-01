Con realidades distintas, 7 colombianos jugarán este domingo en Italia

0







Este domingo se completará la jornada 22 de la Serie A y, con ella, siete colombianos entrarán a participar con sus respectivos clubes. Como ya es costumbre, habrá duelo entre compatriotas: esta vez, Carlos Bacca y Cristian Zapata se enfrentarán a Duván Zapata.

Siendo así, FUTBOLRED le cuenta a continuación la actualidad de estos jugadores ‘cafeteros’ en la Liga italiana y los detalles de los compromisos en los que se verán involucrados.

Andrés Tello – Empoli

De a poco, Andrés Tello va sumando experiencia con el equipo que dirige Giovanni Martusciello. En la pasada fecha jugó los 18 minutos finales en la victoria por 1-0 frente al Udinese y recibió un cartón amarillo. Además, significó su primera participación en el 2017.

El oriundo de Medellín está concentrado para visitar al Crotone, a partir de las 9:00 de la mañana (hora colombiana). Empoli se ubica en la casilla 17, mientras que el rival está en la posición 18.

Carlos Sánchez – Fiorentina

Después de quedar eliminado de la Copa de Italia, Fiorentina, con Carlos Sánchez entre los convocados, recibirá este domingo al Génoa a las 9:00 a.m. en la Serie A, torneo en el que los ‘viola’ viven una realidad distinta: están en el octavo lugar, con 33 unidades sumadas.

El colombiano volvió a ser alineado en la titular por el DT Paulo Sousa, quien ahora lo ubica en las competencias como defensor recostado por la derecha, y desde ahí tuvo 90 minutos sobresalientes en el triunfo contra Chievo Verena, el fin de semana pasado.

Luis Fernando Muriel – Sampdoria

El delantero atlanticense buscará en esta jornada dominical celebrar su primer gol en el 2017, pues desde el 20 de noviembre del año pasado no vence la red contraria.

Sin embargo, Muriel se encontrará al frente con la Roma, contrincante que normalmente se caracteriza por su muro defensivo. El juego será a las 9:00 a.m. en el estadio Luigi Ferraris.

Juan Guillermo Cuadrado – Juventus

Motivados por la clasificación a las semifinales de la Copa de Italia y haber dejado en el camino al Milan, los jugadores de Juventus cumplirán con el duelo liguero contra Sassuolo a las 9:00 de la mañana.

Y con un plus adicional llega Juan Guillermo Cuadrado, que se convirtió en una de las figuras en ese cotejo contra los ‘rossoneri’ y ahora espera contar con una nueva oportunidad de relucir ante el público ‘neoverdi’.

Duván Zapata vs. Cristian y Carlos Bacca

Un duelo particular protagonizarán, además de Cristian Zapata, Duván y Carlos Bacca en el Udinese vs. Milan. No solo se destacarán por sus condiciones de colombianos, sino también por sus capacidades goleadoras: el caleño ha marcado cinco tantos, mientras que el porteño se ha reportado con ocho tantos.

Los dirigidos por Vincenzo Montella llegan con 37 puntos en la séptima posición. Por su parte, los ‘friulani’ son decimoterceros con 25 enteros. Se enfrentarán a las 9:00 de la mañana.

Redacción Futbolred