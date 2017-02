Cinco partidos imperdibles en las mejores ligas del mundo

0







Nápoles-Genova: Un duelo para probar fuerzas de cara a la Liga de Campeones (viernes, 2:45 p.m.)

En plena euforia previa a la excitante visita al Santiago Bernabéu, el Nápoles recibe al Génova, que llega a San Paolo con Giovanni Simeone como principal atractivo. El hijo del "Cholo" Simeone, que ha sorprendido por su rápida adaptación al fútbol italiano y ya suma once goles, será la principal amenaza para la meta de Pepe Reina, en la apertura de la vigésima cuarta jornada de la Liga italiana.

Burdeos-PSG: Una visita para despejar las dudas (viernes, 2:45 p.m.)

El París Saint Germain afronta, antes de jugar contra el Barcelona en la Liga de Campeones, una visita a Burdeos que le debe servir para despejar las dudas que abrió su apuradísimo triunfo del miércoles ante el Lille (2-1). El equipo de Unai Emery venció al Lille gracias a un gol en fuera de juego, en el minuto 92, del brasileño Lucas Moura. Además, el tanto encajado, dejó en mal lugar al exguardameta del Villarreal Alphonse Areola, lo que ha abierto el debate en la portería parisina. La visita a Burdeos no debería ser un problema, porque los de Emery ya derrotaron al Girondins hace dos semanas por 1-4 en la Copa de la Liga, pero el conjunto bordelés llega reforzado por su convincente goleada, el martes, sobre el Caen (0-4).

Ingolstandt-Bayern: la tarde de Walpurgis (sábado, 9:30 a.m.)

En su décimo partido al frente del modesto Ingolstadt, Maik Walpurgis afronta el reto posible. El técnico, que a mediados de noviembre dio el salto desde el Osnabruck, de la Tercera división alemana, a este equipo de la Bundesliga, recibe la visita del poderoso Bayern, que tras conseguir la mayor renta de la temporada respecto al segundo clasificado (4 puntos al Leipzig) no puede fallar en una salida que no debería darle problemas. Al Ingolstadt no le bastó con el esfuerzo en el encuentro de la primera vuelta: corrió 7 kilómetros más que su rival, pero el Bayern se impuso por 3-1. Además, Robert Lewandowski les marcó algún gol en sus cuatro enfrentamientos previos ante los vecinos bávaros.



Alavés- Barcelona: Ensayo de la Copa (sábado, 10:15 a.m.)

Sólo tres días después de confirmar su presencia en la final de la Copa del Rey por primera vez en su historia, el Deportivo Alavés recibe al Barcelona, su rival el 27 de mayo. Este ensayo de la final está condicionado, no obstante, por la presencia de Luis Suárez, que a menos que prospere el recurso del Barcelona se perderá el encuentro de Copa, por las dos amonestaciones que vio contra el Atlético de Madrid. Y el concurso del uruguayo es decisivo: el equipo de Luis Enrique no pierde si marca el charrúa.

Liverpool-Tottenham: Klopp ante la primera crisis (sábado, 11:30 a.m.)

Alejado a trece puntos del Chelsea y en caída libre desde que comenzó 2017, el Liverpool de Jürgen Klopp afronta su primera gran crisis desde la llegada al banquillo de Anfield del técnico alemán que ha advertido: "O esto cambia o no estaremos en la Champions". El sábado, la visita del segundo clasificado, el Tottenham de Mauricio Pochettino, pone a prueba su capacidad para reaccionar ante un rival que aún piensa en la lucha por el título. "Hay un montón de partidos por delante. Es verdad que el Chelsea lleva una gran ventaja -9 puntos- pero aún hay tiempo para recuperarla", ha dicho el entrenador argentino.

EFE