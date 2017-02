China contraataca para quedarse con figuras del fútbol internacional

0







La pelea por las figuras del balompié mundial que está dando China no parece tener fin. Aunque algunos cierran la puerta de plano, como el colombiano Miguel Borja, otros hacen cuentas y ven en el incipiente fútbol chino una oportunidad de facturar en grande y asegurar el futuro.

Una de las apuestas recientes es una oferta de 18 millones de euros por el delantero de River Plate, Lucas Alario, según confirmó el propio agente del jugador, Pedro Aldave, en un programa de radio argentino, informa el portal deportivo chino 'Dongqiudi'.

Aldave aseguró en una entrevista en el programa 'Closs Continental' que Alario tiene "una oferta de China por el valor de la cláusula", que desde que el jugador renovase con River Plate el pasado mes de septiembre tiene un valor de 18 millones de euros.

Sin embargo, Aldave, que no desveló el nombre del equipo interesado, aseguró que el jugador "no está muy convencido" de pasar al balompié chino, aunque reconoció que "es una oferta muy importante" y que la están "estudiando".

Alario ya contó con una propuesta para marcharse del club bonaerense el pasado diciembre, cuando el París Saint-Germain se interesó por él, aunque la oferta del club francés fue inferior a los 18 millones de euros y finalmente River desestimó su venta. En este caso, al alcanzar dicha cantidad, el pase de Alario a China será "una decisión unilateral del jugador", indicó su agente.

El delantero, de 24 años, comenzó su carrera en Colón en 2011 y pasó a River en 2015, equipo con el que alzó la Copa Libertadores ese mismo año y en el que anotó hasta ahora 31 goles en 57 partidos. También ha sido dos veces internacional con la 'albiceleste', ambas ocasiones en septiembre de 2016.

Entre tanto, el inglés Danny Rose, lateral izquierdo internacional del Tottenham Hotspur, rechazó sin dudar una oferta de 14,5 millones de libras anuales (17 millones de euros) del Shanghai SIPG chino, informa este miércoles la prensa británica.

El Shanghai SIPG, entrenado por el portugués André Villas-Boas, antiguo inquilino del banquillo del Tottenham, estaba dispuesto a desembolsar 38 millones de libras por el futbolista, que pasaría a ganar en la Superliga china (CSL) un salario de 285.000 libras semanales (335.000 euros).

Rose, de 26 años, al que los medios británicos han vinculado con el Manchester United y el Manchester City, ha repetido en las últimas semanas que no quiere dejar el conjunto londinense, con el que aspira a ganar títulos.

"No juego al fútbol sólo para divertirme; quiero ganar títulos. Cuando tenga 34 o 35, quiero echar la vista atrás y ver que he podido levantar trofeos", aseguró el inglés, en unas declaraciones que recoge el diario The Sun. "Ese es el paso siguiente para este equipo, y para hacerlo tenemos que mantener la plantilla así el máximo tiempo posible. No voy a distraerme pensando en otras cosas", señaló.

El Tottenham del argentino Mauricio Pochettino, tercero en la Premier League, con 50 puntos, a 10 del líder, el Chelsea, se enfrenta el jueves, en el Ghelamco Arena, con el Gante, en Europa League y cuenta con su figura.

El que sí parece estar pensando seriamente en la opción china es el internacional argentino Éver Banega. El Tianjin Quanjian de Fabio Cannavaro habría ofrecido la nada despreciable suma de 25 millones de euros, con salario anual para el jugador de 6 millones por año.

En el Tianjin ya están estrellas como el brasileño Alexandre Pato o el belga Axel Witsel, todos seducidos por un gran plan de retiro, que seguramente hasta finales de febrero tentará a otras estrellas.

EFE y Redacción Futbolred