Centurión presiona al Sao Paulo: 'Si no sigo en Boca, me retiro'

El centrocampista creativo Ricardo Centurión, que jugó la última temporada cedido al Boca Juniors por el Sao Paulo brasileño, dijo este martes que si no sigue en el equipo argentino se retirará, a pesar de tener 24 años.

"Si no sigo en Boca, me retiro. De la forma que sea me quiero quedar. Sueño con jugar la Copa Libertadores con Boca", dijo a ‘TyC Sports’ el creativo que hace dos semanas se consagró campeón de la Liga con el 'xeneize'.

Mientras Boca Juniors quiere extender la sesión, el Sao Paulo pretende que el equipo argentino compre a Centurión por unos 6 millones de dólares. El exjugador del Racing Club y del italiano Genoa se mostró esperanzado en jugar la Libertadores de 2018 con Carlos Tévez.

El 'Apache', ídolo del Boca Juniors, juega en el Shanghái Shenhua chino pero no descartó retornar a club a fin de año. "Si Carlos vuelve y me pide la (camiseta número) 10 se la peleo, aunque sea cinco minutos, y después se la doy", dijo risueño.

Centurión fue uno de los jugadores más destacados en la campaña que llevó al Boca Juniors a ganar su título 32 en la liga argentina.

EFE