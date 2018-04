Buffon acusa a medios italianos de querer desestabilizar a Juventus

El capitán del Juventus, Gianluigi Buffon, lamentó este martes que algunos medios difundieran informaciones que considera "obviamente inventadas" sobre una supuesta pelea en el vestuario del conjunto turinés, cuyo objetivo es, según el meta, "desestabilizar" al equipo.



Algunos medios italianos informaron este martes de un duro altercado entre Buffon y el marroquí Medhi Benatia después de que el Juventus perdiera el domingo contra el Nápoles, lo que reabrió la lucha por el título en la Serie A italiana (Primera División).





Buffon negó de forma tajante estas informaciones en una entrevista difundida este martes por la televisión oficial del Juventus y subrayó que el equipo turinés, líder de la Serie A con un punto de ventaja sobre el Nápoles, debe mantener la unidad.



"Es ese tipo de cotilleo, obviamente inventado, que se origina en las derrotas de equipos que aparentemente no tienen puntos débiles. Se busca desestabilizar" al equipo "y hacerle perder confianza y unión", afirmó Buffon, de 40 años.



"Me parece lógico y necesario discrepar (con mis compañeros) y esto es lo que ha pasado. Pero nadie, al menos en los 17 años que llevo en el club, se ha atrevido a acusar a un compañero por una derrota o un error. Esto, mientras yo sea el capitán, nunca pasará", agregó.



El meta del Juventus definió a Benatia como un "chico muy respetuoso" y subrayó que el equipo 'bianconero' deberá mantener la máxima concentración para salir adelante de su momento de dificultad en la Serie A y conquistar su séptimo título consecutivo.



"Hemos desperdiciado cinco importantísimos puntos de ventaja (sobre el Nápoles) en los últimos días, pero seguimos líderes, aunque con un margen mínimo. Debemos defenderlo hasta el final, es nuestro objetivo y nuestro deber", dijo.



"Faltan veinte días en los que debemos saltar al campo con ferocidad y 'brutalidad deportiva' y en los que deberemos estar unidos. De no ser así, favoreceremos el juego de nuestros adversarios y de quienes, en nuestros momentos de dificultad, intentaron crearnos problemas, sin conseguirlo nunca", manifestó.