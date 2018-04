'Messi es el mejor de todos, así no gane un Mundial': Bianchi

El argentino Carlos Bianchi, legendario entrenador del Boca Juniors y Vélez Sarsfield y antiguo delantero del París Saint Germain (PSG) entre 1977 y 1979, aseguró que el brasileño Neymar será el mejor del mundo en futuro, aunque juzgó que el argentino Lionel Messi es el "mejor de todos los tiempos".

"Después de Messi y Cristiano Ronaldo, (Neymar) es el mejor jugador y el próximo Balón de Oro. Posee un talento único, siempre está donde menos se le espera en el campo", declaró el exjugador, de 68 años, en una entrevista que publica este jueves el diario ‘Le Parisien’.



También se deshizo de halagos hacia su compatriota Messi, al que ve "como el mejor jugador de todos los tiempos, aunque no llegue a ganar un Mundial".



Asimismo, consideró que Argentina es "favorita" para el mundial de Rusia del próximo junio, aunque pronostica una selección brasileña fuerte. "Tengo un gran respeto por Tite (seleccionador de Brasil) y veo a su combinado hacer un gran recorrido" en Rusia, agregó el prestigioso técnico argentino.



Con respecto a los encuentros de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid, Bianchi, que también entrenó de forma efímera al Atlético de Madrid, destacó la ausencia del delantero brasileño, que según él, se hizo sentir y provocó la desestabilización del equipo.



Además, valoró la temporada del conjunto del entrenador español Unai Emery afirmando que "no le falta nada para que gane la Liga de Campeones" y que esto podría suceder la próxima edición, "aunque va a depender del nuevo entrenador".



"Aquí en Francia, hay algo que no entiendo. La gente quiere que el PSG gane la Liga de Campeones. Pero va a ganar la Liga francesa, probablemente las dos otras copas nacionales también, y se cargan al entrenador", criticó el argentino, en un mensaje de respaldo a Emery.



No obstante, el exfutbolista reconoció "la exigencia" requerida por el club de París, pero insistió en que el próximo entrenador "ya sabe que si no gana la próxima Liga de Campeones, se expone a un riesgo de despido".



Bianchi, que llegó al PSG del Reims francés, se convirtió en 1977 y 1978 en el mejor goleador de la liga francesa, con 37 y 27 goles, respectivamente. Un año después fichó por el entonces campeón de la Liga francesa, el Racing Club de Estrasburgo.