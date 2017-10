Berrío estará, por lo menos, ocho meses fuera por rotura de tendón

Actualizado hace 45 minutos

Orlando Berrío participó 51 minutos en la derrota 2-0 de Flamengo con Sao Paulo en el Brasileirao, pero tuvo que dejar el terreno de juego por un dolor en su pierna izquierda.

🔴⚫️DÚVIDA! Com a lesão no joelho, Berrío deve desfalcar o @Flamengo na partida contra o @FluminenseFC #CentralFOXBrasil pic.twitter.com/aQEj2EnKcK

Al finalizar el partido, el colombiano salió en silla de ruedas del estadio Morumbí y con su rodilla inmovilizada, aunque no se dio un parte oficial de la gravedad de la molestia.

Sin embargo, en Brasil, algunos medios aseguran que el delantero se perdería el resto de la temporada, pues no es común que a un futbolista lo traten con tanto cuidado.

Dr. Tannure: Hoje realizamos exames de imagem no Berrío. Ele teve ruptura do tendão patelar do joelho esquerdo. #Mengo