Barrios avanza bien en su recuperación y podría jugar contra Belgrano

Actualizado hace 53 minutos

Wilmar Barrios avanza muy bien en su recuperación luego de haber sido operado la semana pasada en su muñeca izquierda, el volante colombiano ha tenido una evolución más que rápida y en la prensa argentina manifiestan que podría ser titular este domingo en el que juego que tendrá Boca frente a Belgrano en la Bombonera.

El cartagenero manifestó que está más que bien, aunque agrega que está a la espera de lo que digan tanto el cuerpo médico del club como el DT Guillermo Barros Schelotto, pero lo que más desea él es estar en el cotejo.

“Hice trabajo diferenciado, hasta ahora no he hecho fútbol, tampoco he hecho un trabajo con mucho contacto por el riesgo, pero de lo demás he trabajo normalmente en la semana, me siento bien y hay que mirar las posibilidades que pueda tener el día del partido, seguimos trabajando de la mejor manera y esperar el día de mañana (viernes) o pasado que se decida cuando hablemos con el ‘profe’.”, dijo en declaraciones que recoge ‘Fox Sports’.

Si bien quiere estar en el partido contra Belgrano, Barrios volvió a aclarar que aún falta el aval del técnico y de los médicos de Boca.

"Sí, las ganas están, el deseo siempre está de jugar, más allá de todo antes de que operaran le manifesté al ‘profe’ el deseo de querer estar el domingo contra Belgrano, hay que hablar con el médico, con el cuerpo técnico y como digo, entre mañana (viernes) y pasado se decidirá", cerró.

Recordemos que Wilmar se lesionó el pasado 15 de octubre en el partido que Boca le ganó 0-2 a Patronato. En caso de actuar contra Belgrano, el volante de la Selección Colombia tendrá una vendaje especial en su mano izquierda.

Redacción Futbolred