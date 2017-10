¡Atención! Falcao será baja en Mónaco por una molestia muscular

0







"Radamel Falcao está en evaluación por un problema muscular en el muslo", dijo Leonardo jardim, entrenador del Mónaco, respecto de la situación de su goleador, quien no podrá jugar este sábado en Burdeos por la fecha 11 de la Liga 1.

Jardim no confirmó si el colombiano alcanzará a estar disponible apra la jornada de Champions League, la próxima semana: "No voy a utilizarlo porque no está en condiciones. Luego veré para la Liga de Campeones", dijo.

Falcao, quien suma 13 tantos y es goleador del torneo francés, es un hombre clave para el duelo de vuelta contra el Besiktas en territorio turco, tras aquella inesperada caída 1-2 en el Principado. Mónaco, por cuenta de ese resultado, necesita ganar para mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente fase.

Los compañeros de Falcao en el equipo de Jardim esperan su pronta recuperación y son optimistas sobre las alternativas para reemplazarlo.

