Las cuentas de Boca Juniors, y sus colombianos, para ser campeones

Boca Juniors sueña con un triunfo contra Gimnasia y Esgrima La Plata este domingo que lo consagre como bicampeón de la Superliga Argentina si el segundo, el Godoy Cruz, no vence el viernes al San Martín de San Juan en la vigésima quinta jornada.



A falta de tres fechas para el final del torneo, el xeneize es líder con 53 puntos, seguido por Godoy Cruz con 47, San Lorenzo con 46, Talleres con 44 y Huracán con 43.



Boca Juniors también podría proclamarse bicampeón si empata con Gimnasia, Godoy Cruz pierde y San Lorenzo no gana. La ventaja que tienen los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto es que afrontarán su partido conociendo el resultado del Godoy Cruz, que el viernes recibe al San Martín de San Juan.



Los mendocinos empataron la jornada pasada frente a Banfield 1-1 y cortaron así una racha que tenían de seis triunfos consecutivos. Es probable que los jugadores del Xeneize den la vuelta olímpica sin ningún hincha del equipo presente. El partido se jugará el domingo a la 9:00 a.m., en el estadio Juan Carmelo Zerillo, ubicado en la ciudad bonaerense de La Plata.



La gran mayoría de los encuentros de la Superliga Argentina se juegan sin público visitante por cuestiones de seguridad y este no será la excepción. Es probable que Barros Schelotto tenga que alinear algunos suplentes ante el Gimnasia porque los habituales titulares jugaron este miércoles por la noche en la derrota por 0-2 contra Palmeiras brasileño, en la cuarta jornada del Grupo 8 de la Copa Libertadores.



San Lorenzo, por su parte, visitará el domingo al Patronato, que hace poco aseguró su permanencia en la máxima categoría. A pesar de que todavía tiene posibilidades matemáticas de pelear por el título, el equipo azulgrana tiene como objetivo principal mantenerse en los puestos de clasificación para la Copa Libertadores del próximo año, igual que Talleres y Huracán.



Los cordobeses visitarán el sábado al Unión y el Huracán recibirá el sábado al Atlético Tucumán. Otros partidos destacados de esta jornada serán Newell's- Independiente y Racing Club-Arsenal. El Independiente, sexto con 42 puntos, y su acérrimo rival, séptimo con 39, están en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, pero aspiran a jugar la próxima Libertadores.



El mismo objetivo tiene el River Plate, que es noveno con 38 unidades y pospuso su partido contra el Estudiantes de La Plata para el 10 de mayo.