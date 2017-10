Así descubrió Juan Carlos Osorio a la 'joya' de Dávinson Sánchez

0







El mítico Santiago Bernabéu no se rindió a los goles de Cristiano Ronaldo o las anotaciones del nuevo artillero europeo Harry Kane, esta vez el defensor colombiano Dávinson Sánchez se llevó los elogios, por su seguridad defensiva y su velocidad a la hora de quitar el balón, en el empate entre el Real Madrid y el Tottenham por la tercera fecha del Grupo H de la Champions League.

“Yo veo a Luka Modric tratando de ganarle un duelo a Dávinson y digo: ¿Modric, croata, europeo? No le da señor, no le da, porque los nuestros tienen cosas que allá no hay”, afirmó Juan Carlos Osorio.

La historia detrás del descubrimiento del defensor central tiene un particular origen: unas vacaciones de Osorio. El entrenador se encontraba de descanso en Cali y con el “permiso” de su esposa, salió a jugar un partido de “recocha” en las canchas de La Troja con el argumento que “de pronto se encontraba un diamante en bruto” y que ‘joya’ se terminó por encontrar.

“Estaba yo jugando y veo a un negro corpulento que toma buenas decisiones. Sigo jugando y corro un poco más, de pronto paro y lo veo y digo: ¡este juega! Me presento, mucho gusto y el me interrumpe y dice: yo sé quién es usted. A lo que le conteste, le gustaría ir a Nacional, pero no de volante central. Yo lo quiero llevar de defensor porque lo que usted hace mejor es conducir y no filtrar bien la pelota”, contó el entrenador.

Sorprendido por cómo le llegó la gran oportunidad de empezar su camino en el fútbol profesional, Sánchez no tuvo otra cosa que responder que “hable con mi mama”. El técnico logró llevarlo al equipo ‘verdolaga’ y se centró en entrenarlo en la conducción y pase del balón, porque su condición física era inmejorable: grande, fuerte, rápido y atlético.

“Lo que dicen muchos es que a estos ‘negritos’ no les va a dar (…) A Sánchez lo ponemos a debutar. El señor Reinaldo Rueda le da continuidad y juega Copa Libertadores. Se le vende a Ajax por 5 millones de euros, luego pasó al Tottenham por más de 40 millones y Nacional gana más dinero. Ahí está Dávinson Sánchez”, concluyó Juan Carlos Osorio.

